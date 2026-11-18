La relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera vuelve a estar en el punto de mira. En las últimas horas, varias informaciones han apuntado a que su historia de amor habría llegado a su fin, generando un gran revuelo mediático sobre el que, por el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado. Ni para confirmarla ni para desmentirla. Según ha trascendido, habría sido la propia influencer quien habría tomado la decisión de poner punto final a su relación de manera unilateral, al considerar que necesita detenerse y centrarse en sus prioridades personales. Sin embargo, cuando todo parecía apuntar a que sus caminos se habrían separado, un inesperado movimiento del torero en las redes sociales de Tamara ha vuelto a sembrar las dudas sobre su actual situación.

La colaboradora de televisión compartía con sus seguidores un vídeo en el que realizaba con sus hijos un ejercicio «para aprender que las amistades tienen que ser sanas, para que se valoren, se quieran y que nunca se arrastren por nadie ni intenten encajar a toda costa en sitios donde no los respetan». «Es preferible no encajar y sentirte entero, a que te rompas intentando gustarle a quien no te quiere de verdad», escribía.

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Como era de esperar, el post no tardó en llenarse de comentarios de seguidores que aplaudieron la reflexión de Tamara, destacando especialmente su faceta como madre y los valores que está inculcando a sus hijos. Sin embargo, entre todas las reacciones, hubo una que llamó especialmente la atención y que no pasó desapercibida: la de Cayetano Rivera. Y es que, en medio de los rumores que apuntan al fin de su relación, el torero no dudó en dejar su comentario en la publicación de la influencer con dos emojis: un corazón y unas estrellas fugaces. Un gesto tan sencillo como significativo que aparece en un momento especialmente delicado y que vuelve a poner sobre la mesa si, realmente, están juntos.

Cabe destacar que tan solo unas horas antes, la periodista Pilar Vidal señalaba desde el plató Y ahora Sonsoles que, a pesar de haber decidido tomar caminos por separado, «ambos siguen teniendo una buena relación». «No sé si hablan todos los días, pero me atrevería a decir que sí», ha señalado. Es entonces cuando surge la gran pregunta: ¿Qué tipo de relación mantienen? ¿Son amigos? ¿O es que siguen estando juntos a pesar de los constantes rumores que han surgido en los últimos días?

Mientras Tamara Gorro no ha aparecido públicamente en medio del revuelo, quien sí lo ha hecho ha sido Cayetano, aunque, como era de esperar, ha evitado hacer declaraciones. «De verdad, perdóname. No me gusta que me abordéis por la calle», decía ante los micrófonos de Europa Press hace tan solo unos días.