Tamara Gorro se plantea ampliar la familia tras llevar casi un año con Cayetano Rivera: «Me gustaría tener más hijos»

Tamara Gorro se está planteando ampliar la familia. Así lo ha contado ella misma a través de sus redes sociales, donde ha compartido con sus seguidores que lleva varios días teniendo un debate consigo misma. «Os voy a confesar algo. Me gustaría tener más hijos. Yo siempre he dicho que me gustaría tener familia numerosa. Realmente no es ningún secreto. Pero claro, aquí abro un gran debate y me pregunto varias cosas», comenzaba a decir en un vídeo en el que aparecía realizándose el skincare en el espejo del baño de su casa.

La influencer se planteaba entonces si estaría dispuesta a pasar por el mismo proceso. «Recordemos que yo de manera natural no puedo quedarme embarazada. Tendría que ser in vitro. Cosa que en el fondo me daría igual, porque ya lo he hecho 19 veces en el pasado. Pero también confieso que a mí las hormonas no me sentaron nada bien», explicaba.

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Por otro lado, Tamara también reflexionaba sobre hasta qué punto le interesaba volver a empezar con la crianza de un bebé cuando sus dos hijos ya eran mayores. «Es que Shaila y Antonio, que ya van casi solos, con 9 y 11 años, pues ahora volver a empezar… Pero sinceramente, pensándolo, me dan ganas. Estoy, yo creo, en esas crisis de que tengo casi 40 y quiero volver a ser mamá», señalaba.

«Tengo que tomar decisiones. No ya, pero si ahora mismo tengo que poner en un porcentaje de si volvería a ser mamá o no, estaría en un 60%-40%. El 60% sería el no, porque ahora es cuando puedo empezar a vivir. Tengo ya a mis hijos criados y puedo dedicarme a mí. Y el sí, es que me encantan los niños y que me encantaría tener una familia numerosa. Pero por ahora, gana el ‘no’. Pero ahí sigue ese 40%. ¿Qué haríais vosotros, familia virtual?», concluía.

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Como era de esperar, el post no ha tardado en llenarse de reacciones y respuestas a la pregunta que planteaba la creadora de contenido. «Haz lo que te haga feliz», «Sería de nuevo la mejor mamá», «Es una decisión que hay que meditar mucho, la edad también cuenta», «Decidas lo que decidas, no te vas a arrepentir», «Si es lo que el corazón te dice, hazle caso», «La familia numerosa es genial», «Yo te animo. Lo vas a disfrutar mucho», «No te lies. Con esta edad ya es mejor disfrutarlos que estar criando», opinaban algunos de los internautas.

Pero sin embargo, quien por ahora no se ha pronunciado al respecto es Cayetano Rivera, su actual pareja. Y es que, aunque Tamara Gorro no le menciona en ningún momento del vídeo, lo cierto es que la hipótesis sobre si volver a convertirse en madre lo haría junto al torero no deja más que sonar. ¿Qué decisión tomará finalmente la de Móstoles? El tiempo resolverá esta incógnita.