Mariola Orellana da la cara por Tana Rivera tras su ruptura con Roca Rey y el distanciamiento de su entorno: «A Tana le sobran los amigos»

La ruptura de Tana Rivera y Andrés Roca Rey sigue dando que hablar. Aunque ambos parecen haber tomado caminos separados, las especulaciones sobre el estado de su relación y el posible distanciamiento de algunos amigos del entorno del torero peruano continúan alimentando la crónica social. Hace unos días, el diestro regresaba de Perú acompañado por Tomás Páramo, marido de María García de Jaime y uno de sus amigos más cercanos. Una vuelta a Madrid que también contó con la presencia de Victoria Federica y que volvió a situar a Tana en el centro de todas las miradas. Ahora, una persona muy cercana a su familia ha querido salir en su defensa: Mariola Orellana.

A su llegada al aeropuerto de Madrid, el grupo fue apareciendo en dos tandas. Primero lo hicieron Victoria Federica y María García de Jaime, que atendieron brevemente a las cámaras antes de dar paso a Roca Rey y Tomás Páramo. El torero peruano no esquivó las preguntas sobre su situación sentimental y, al ser preguntado por Tana, quiso dejar claro que todo estaba bien entre ellos. «La quiero mucho», aseguró. Sin embargo, el semblante serio de la hija de Fran Rivera durante las preguntas de los reporteros había despertado las especulaciones sobre el momento que atraviesa.

A esta situación se sumó otro detalle que no pasó inadvertido en las redes sociales: Tomás Páramo habría dejado de seguir a Tana Rivera en Instagram. Un gesto que, en plena era digital, ha alimentado los rumores sobre un posible distanciamiento dentro del grupo de amigos de Roca Rey. Aunque este movimiento no confirma por sí solo que exista un conflicto, sí ha añadido un nuevo capítulo a una historia que parece lejos de terminar.

Mariola Orellana defiende a Tana Rivera

En medio de todas estas especulaciones, Mariola Orellana ha querido pronunciarse públicamente. La representante, mujer de Antonio Carmona y madre de las artistas Marina y Lucía Carmona, mantiene una estrecha relación de amistad con Eugenia Martínez de Irujo, por lo que conoce de cerca a su hija. Durante la presentación de un evento, las cámaras le preguntaron por el momento personal que atraviesa Tana y por si considera que se está quedando más sola después de lo sucedido. Su respuesta fue contundente: «A Tana le sobran los amigos».

Orellana reconoció que desconocía que algunos perfiles de su entorno, como el de Tomás Páramo, hubieran dejado de seguir a la joven en redes sociales. Sin embargo, no tardó en dejar clara su postura cuando le preguntaron por este asunto. «El que le haya dejado de seguir, tonto es, porque Tana es única en el mundo y tiene una personalidad arrolladora. Es un miura. Ella está por encima de todo», afirmó ante las cámaras.

La representante tampoco quiso escatimar en elogios hacia la hija de Eugenia Martínez de Irujo, de quien destacó tanto su físico como su carácter. «Tiene la belleza espectacular que ha heredado de su abuela y tiene una personalidad única que engancha mucho», añadió. Unas palabras con las que Mariola ha dejado claro que Tana cuenta con el respaldo de personas muy importantes de su entorno familiar, mientras ella continúa guardando silencio sobre su ruptura con Roca Rey y las especulaciones que han surgido alrededor de su círculo de amistades.