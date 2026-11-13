La ruptura de Tana Rivera y Roca Rey continúa acaparando titulares casi un mes después de conocerse el final de su relación. Lo que parecía una historia de amor breve, pero intensa, y que incluso habría estado acompañada de planes de boda para 2027, ha terminado convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la crónica social. A la separación se han sumado diferentes polémicas, los posicionamientos de algunos amigos que ambos tenían en común y los rumores que han situado al torero en el punto de mira por sus posibles acercamientos a otras mujeres.

Entre los nombres que han salido a la luz destaca el de Tamara, la cantante, que recientemente reconoció que Roca Rey había flirteado con ella. Una información que despertó una gran expectación y sobre la que la artista ha sido preguntada ahora, ofreciendo sus primeras declaraciones después de que trascendiera el supuesto tonteo con el diestro peruano.

Consciente del interés que han despertado sus palabras, Tamara ha querido dejar claro que no tiene intención de alimentar la polémica ni de seguir dando explicaciones. «Ya dije lo que tenía que decir y no voy a hablar más del tema», ha asegurado ante las preguntas de los medios de comunicación. La cantante ha insistido en que no tiene nada más que añadir y ha recordado que lo sucedido ya quedó reflejado en unas imágenes: «Eso se puede ver en un vídeo. Ya lo dije, no lo voy a volver a repetir, ya está».

De esta manera, la artista ha optado por zanjar el asunto y evitar que sus declaraciones puedan dar pie a nuevas especulaciones sobre la naturaleza de su relación con el torero. Además, ha querido restar importancia a lo ocurrido, dejando claro que entre ambos no ha existido nada más allá de ese supuesto acercamiento. «No pasa nada, ya está. Nada, no ha habido nada», ha recalcado.

Otra de las cuestiones sobre las que ha sido preguntada tiene que ver con su situación sentimental cuando se produjo ese episodio. Ante las posibles interpretaciones que pudieran surgir, Tamara ha aclarado que en aquel momento ya estaba separada y disfrutaba de su soltería: «Cuando pasó eso, yo ya estaba separada, ya estaba soltera». Una puntualización con la que ha querido dejar claro que no existía ningún compromiso sentimental por su parte.

Sin embargo, la respuesta más contundente ha llegado cuando le han preguntado si estaría dispuesta a darle una oportunidad a Roca Rey ahora que se encuentra soltero tras su ruptura con Tana Rivera. La cantante no ha dejado espacio para las dudas y ha descartado por completo una posible cita con el diestro. «Ah, no, no, no. Es muy joven para mí», ha respondido entre risas.

Eso sí, Tamara no ha querido perder la oportunidad de dedicarle unas palabras de reconocimiento al torero, al que ha definido como un profesional excepcional. «Es un torero maravilloso, porque además lo he visto torear, es fantástico, y un profesional en lo suyo y un muchacho que tiene muchísimo futuro», ha afirmado, dejando claro que su negativa no implica una mala opinión sobre él.

Por último, la artista también se ha pronunciado sobre su presente sentimental y sus expectativas de futuro. Aunque no está buscando activamente una nueva relación, tampoco cierra la puerta a que el amor vuelva a llamar a su vida. «Las puertas abiertas sí, pero no lo busco. Cuando tenga que venir», ha explicado. Una filosofía que resume con una declaración cargada de optimismo: «Estoy muy llena de amor, mucho».

Mientras tanto, la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey sigue generando interés y nuevas informaciones. Por ahora, Tamara ha dejado clara su postura: no quiere alimentar los rumores y, aunque tiene buenas palabras para el torero, no contempla comenzar una historia de amor con él.