Francisco Rivera sobre la ruptura de su hija Tana con Roca Rey: «Lo han intentado y no ha podido ser»

Francisco Rivera se ha pronunciado por primera vez sobre la ruptura de su hija Tana Rivera con Roca Rey. Lo ha hecho durante su presencia en el encuentro El toreo y sus valores, junto a Antonini de Jiménez, en la Fundación Cajasol de Sevilla, donde, sin ningún tipo de tapujos, ha hablado sobre la actual situación sentimental de su primogénita.

«Creo que hay que respetarla y tenéis que dejarla tranquila. Es lo que quiero de verdad. Dejarla tranquila y dejarla vivir. Son muy jóvenes los dos. No ha pasado nada terrible ni nada horrible. La gente joven rompe todos los días. Lo han intentado y no ha podido ser. Pero bueno, no pasa nada», expresaba.

Sin entrar en detalles sobre los motivos que les han llevado a tomar caminos por separado, Francisco Rivera se ha limitado a asegurar que, pese a la ruptura, su relación con el torero peruano «por supuesto que continúa siendo buena». Unas palabras con las que deja entrever claro que entre ambos no existe ningún conflicto grave y que su ruptura se ha producido en términos cordiales. En cuanto a la posibilidad de una futura reconciliación, el hijo de Paquirri ha optado por recurrir al humor y esquivar la pregunta entre risas. «Nos hemos ido ya de lo que va esto. […] Gracias por vuestro interés», zanjaba.

Roca Rey asegura que él y Tana son «muy buenos amigos»

Estas declaraciones de Francisco Rivera han llegado tan solo unas horas después de la primera reacción pública de Roca Rey tras su ruptura con Tana. El diestro regresó a España hace tan solo unos días después de viajar a Perú y México para hacer frente a diferentes compromisos taurinos. Como era de esperar, su llegada al aeropuerto de Madrid no pasó desapercibida y la prensa no dudó en esperarle para poder preguntarle por su situación sentimental. Este, lejos de esquivar las cuestiones, sorprendió con una respuesta tan escueta como reveladora. «Yo a Tana la quiero mucho y somos muy buenos amigos», expresaba.

La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera ha reaccionado visiblemente incómoda a estas declaraciones, aunque ha preferido, al menos por ahora, no responderlas públicamente. Aun así, cabe destacar que cuando salió a la luz el fin de su relación con el peruano, la joven ya confesó cómo se encontraban ambos en este nuevo capítulo de sus vidas. «El amor es importantísimo. Andrés y yo nos queremos muchísimo y estamos los dos muy bien. Y eso es lo importante. […] Os estáis metiendo demasiado y no sabéis nada, que es lo peor. Yo todo lo que os pueda decir de las joyas, fenomenal. Pero ya sabéis que yo no os hablo nunca de nada», comentó por aquel entonces.