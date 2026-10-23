Cayetano Rivera se moja sobre la gestación subrogada, el método por el que Tamara Gorro fue madre: «Lo defiendo»

A pesar de que prefiere mantenerse en un discreto segundo plano en cuanto a su vida personal se refiere, en los últimos tiempos Cayetano Rivera ha ido adquiriendo un papel cada vez más activo en las redes sociales. A través de sus publicaciones, no duda en compartir sus reflexiones y opiniones sobre diferentes cuestiones de actualidad, abordando temas sociales y políticos que están suscitando un intenso debate en nuestro país. Una faceta más reivindicativa y comprometida que todo parece indicar que está promovida por el adelanto de las elecciones generales.

En las últimas horas, el hijo de Paquirri no ha tenido reparo en pronunciarse sobre una de las cuestiones que Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa de cara a la próxima legislatura: la defensa de los derechos de las mujeres, el blindaje del derecho al aborto y el rechazo a la gestación subrogada. Un tema del que ha señalado, de manera tajante, lo siguiente: «Defiendo tanto el derecho al aborto como el derecho a la gestación subrogada. Pero los recortes en pensiones, independencia, educación o sanidad nos perjudican a todos, no solo a las mujeres. Reducirlo a una cuestión de género es contar solo una parte de la realidad», escribía en su perfil oficial de X.

Defiendo tanto el derecho al aborto como el derecho a la gestación subrogada. Pero los recortes en pensiones, independencia, educación o sanidad nos perjudican a todos, no solo a las mujeres. Reducirlo a una cuestión de género es contar solo una parte de la realidad. — Cayetano (@Cayetano_Rivera) October 22, 2026

Y es que, aunque parece una simple opinión de un tema, lo cierto es que sus palabras cobran especial significado si tenemos en cuenta que Tamara Gorro, su actual pareja, se convirtió en madre de su primera hija, Shaila, a través de este método. Sin embargo, esta cuestión también pone sobre la mesa una diferencia de opiniones dentro del entorno familiar del torero. Y es que Lucía Rivera, su hija, se pronunció en contra de la gestación subrogada en 2023. Durante un encuentro con los micrófonos de Europa Press, la modelo fue preguntada por la polémica que se generó tras conocerse que Ana Obregón había recurrido a este método y se mostró tajante al respecto. «No estoy a favor de la gestación subrogada», dijo.

En contra de la ideología del PSOE

Además de opinar acerca de la gestación subrogada, Cayetano también ha criticado duramente el vídeo publicado por el ministro Félix Bolaños con el lema #ZurdosyOrgullosos, el cual era una respuesta directa a las palabras que Javier Milei ha dedicado a las personas votantes de izquierda durante su visita a España. «Cualquier persona razonable y sensata sabe que a nadie se le llama «zurdo» por no insultar, por conceder becas o por defender la paz», comenzaba a decir.

Cualquier persona razonable y sensata sabe que a nadie se le llama «zurdo» por no insultar, por conceder becas o por defender la paz. El problema no es la ideología del @PSOE. El problema sois vosotros, el número 1 y compañía, vuestra manera de entender y ejercer la política. — Cayetano (@Cayetano_Rivera) October 22, 2026

«El problema no es la ideología del @PSOE. El problema sois vosotros, el número 1 y compañía, vuestra manera de entender y ejercer la política», concluía.