Pablo López se sonroja al revelar cómo comenzó su historia de amor con Laura Rubio: «Es la primera vez que hablo de esto»

Pablo López (42) se encuentra viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Apenas un año después de darse el «sí, quiero» con Laura Rubio, el artista se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo junto a su mujer, una nueva etapa cargada de ilusión que ha despertado un gran interés por conocer los detalles de su discreta historia de amor. Aunque el cantante siempre ha preferido mantener su vida sentimental alejada del foco mediático, ahora ha decidido hacer una excepción y hablar públicamente sobre su relación. Eso sí, no sin antes dejar al descubierto su faceta más tímida, sonrojándose ante las cámaras y mostrándose una evidente vergüenza al recordar los inicios de su relación.

Todo ha ocurrido durante una entrevista que ha concedido al programa radiofónico A la cara, presentado por Xavier Sardá y Frank Blanco. Allí, el intérprete de El Patio ha explicado cómo surgió su romance con Laura al ser preguntado directamente por los presentadores. Una cuestión que nunca ha tratado públicamente, pero que, en esta ocasión, ha querido zanjar. «Es la primera vez en mi vida que puedo hablar de esto. […] Nos conocimos en un sitio muy íntimo. Lo vieron tres millones y medio de personas», comenzaba a explicar con humor y entre risas, haciendo referencia al programa de La Voz, donde lleva participando muchos años como coach.

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«Yo estaba en La Voz y ella… joder es la primera vez que voy a hacer esto, voy a intentar hacerlo bien. Ella estaba cantando. Y yo creo que La Voz me ha dado muchísimas cosas, pero yo creo que trascendió muchísimo más de lo que me imaginaba», explicaba. Añadía que incluso después del programa, se separaron y, sin entrar en detalles, se limitaba a señalar que «su historia era muy larga», pero que, finalmente, tras idas y venidas, consiguió consolidarse.

Sobre su inminente paternidad, Pablo López también ha hablado sin tapujos durante la conversación: «Estoy muy ilusionado. Y sobre todo lo importante, es que de los dos, la certeza es de ella. La cosa es que lo que estoy es haciéndome fuerte para estar al lado de una enfermedad de vida que se llama», decía. Unas palabras que encajan con las que hace unas semanas ya concedió a los micrófonos de COOL durante la última edición de Cadena 100 ‘Por ellas’.

«Estoy feliz, abrumado por esto. Siempre había hablado de música, pero entiendo que es una noticia tan bonita y es para compartir. […] De verdad, estoy muy feliz y bendecido», expresaba, dejando más que claro que afronta esta nueva aventura personal con una enorme ilusión.