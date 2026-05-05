Tamara Gorro ya tiene a la familia de Cayetano Rivera en el bolsillo… ¿salvo a Lucía Rivera? Este es el motivo

Tamara Gorro y Cayetano Rivera se han convertido en la pareja del momento. El pasado mes de febrero salieron a la luz sus primeras imágenes juntos y, desde entonces no se han separado. Tanto es así, que a pesar de querer mantener su relación en un discreto segundo plano, ha sido imposible que trasciendan algunos detalles al respecto. Como por ejemplo la buena sintonía que mantienen ambos con sus respectivas familias políticas. El torero ha sido visto disfrutando de una comida con la madre de la influencer y sus dos hijas y, paralelamente, esta última también ha sido fotografiada con Lucía Rivera, dejando entrever la buena relación que existe entre ellas.

Sin embargo, COOL ha querido echar mano de la hemeroteca y ha descubierto que este vínculo cercano podría ponerse en jaque si se tiene en cuenta el choque de posturas que mantienen las dos con un tema que lleva generando un grande debate social en nuestro país desde hace años: la gestación subrograda.

Antes de iniciar su historia de amor con Cayetano Rivera, la de Móstoles estuvo casada durante más de diez años con Ezequiel Garay. Fue en esta etapa cuando compartió que no podía quedarse embarazada de forma natural y que había recurrido a la gestación subrogada para poder convertirse en mamá primeriza. De esta manera llegó al mundo, Shaila, su primogénita, y desde entonces se ha mostrado como una firme defensora de este procedimiento. Una postura muy diferente a la que mantiene Lucía Rivera, uno de los rostros conocidos que no ha tenido reparo en mostrarse en contra de manera pública.

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Cuando salió a la luz que Ana Obregón había recurrido a la gestación subrogada para traer al mundo a su nieta, Ana Sandra, fueron muchos los VIPS que se mojaron y compartieron su posición al respecto. Entre ellos, Lucía Rivera destacó a los micrófonos de Europa Press, en 2023, durante la celebración de una fiesta que la cantante Aitana daba por el lanzamiento de su nuevo single, que «no estaba a favor de este procedimiento». Unas palabras escuetas con las que no quiso argumentar en exceso pero con las que dejó clara su postura.

Por el momento, se desconoce si ambas han abordado este asunto en privado. No obstante, de ser así, no sería de extrañar que este tema haya hecho saltar chispas entre ellas, poniendo a prueba la buena sontonía que, hasta ahora, siempre han mostrado delante de las cámaras.

La opinión de otros miembros de la familia Rivera

Francisco Rivera y su mujer Lourdes Montes también se pronunciaron al respecto pero, en su caso, tan solo expresaron una cierta incomodidad con lo realizado por Ana Obregón. «Es un tema delicado. Yo no lo acabo de ver del todo bien una cosa así, pero hay que ponerse en las circunstancias de cada una», decía el torero. «A lo mejor nosotros no lo hubiéramos hecho», destacaba la diseñadora. Sus declaraciones dejaron claro que no entendían a la actriz de Ana y los 7 pero lo cierto es que no equivalen a un posicionamiento firme en contra de la gestación subrogada.