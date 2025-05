Lourdes Montes no se calla y le lanza un dardo a Francisco Rivera: «Poquísimo»

El pasado 9 de abril, Lourdes Montes y Francisco Rivera ampliaban la familia con la llegada de su tercer hijo en común, Nicolás. Un momento que, como es habitual en estos casos, estuvo lleno de emoción y felicidad, especialmente para los hermanos mayores, Carmen y Curro. Sin embargo, la calma se vio interrumpida poco después por un contratiempo que obligó al ingreso del recién nacido en el hospital. Afortunadamente, el susto no pasó a mayores y pronto pudieron regresar a casa, recuperando la normalidad entre pañales, noches sin dormir y una rutina renovada con tres menores en casa.

Pese a las dificultades iniciales, la diseñadora se mostró aliviada al confirmar que Nicolás se encuentra perfectamente. Durante un evento promocional de una marca de electrodomésticos, Lourdes compartió algunas pinceladas del día a día familiar, subrayando el papel activo que juegan sus otros hijos en esta nueva etapa. «Carmen es una madrecita auténtica y me ayuda muchísimo y Curro bien, está encantado porque estaba deseando tener un amigo para jugar al fútbol», declaró ante los micrófonos de la agencia Gtres.

El dardo que ha lanzado Lourdes Montes

Lo que en otro contexto habría quedado como una estampa entrañable de la maternidad, derivó en algo más polémico cuando Lourdes Montes dejó entrever una realidad distinta sobre la participación de su marido en el cuidado del bebé.

En medio del ambiente distendido de la presentación, Lourdes dejó salir una reflexión que no pasó desapercibida. Al ser preguntada sobre la implicación de Francisco Rivera en esta nueva etapa como padre, respondió con una contundencia que no requiere mayor explicación: «Se implica poquísimo». Esta frase ha hecho correr ríos de tinta en medios de comunicación y programas de actualidad, desatando interpretaciones de todo tipo. No obstante, en OKDIARIO sabemos que el matrimonio está muy unido.

Lo que ha querido decir Lourdes es que la actitud del torero no ha cambiado con la llegada de Nicolás: ya con Carmen y Curro mostró una implicación limitada y con el tercer hijo la dinámica se ha acentuado.

Lo cierto es que Lourdes Montes ha reconocido que la implicación de su marido ha ido descendiendo progresivamente. «Fran… pues mira te diré que con la primera se implicaba más, el segundo menos, y este, que se implica poquísimo», afirmaba sin rodeos. Una realidad que, según ha apuntado, se hace especialmente evidente durante la noche, momento clave en el que la figura paterna puede marcar la diferencia.

La reacción a esta noticia

Las declaraciones de Lourdes no solo captaron la atención del público, sino que también fueron objeto de debate en espacios como Espejo Público. Los colaboradores del programa expresaron su asombro ante la franqueza con la que se pronunció la mujer del torero, especialmente al tratarse de un asunto que suele manejarse en la intimidad de cada hogar. Para muchos, sus palabras supusieron una crítica velada a la falta de compromiso por parte de Francisco Rivera en las tareas parentales más demandantes, aquellas que suelen pasar desapercibidas pero que implican una enorme carga física y emocional.

En el plató, varios analistas destacaron lo inusual que resulta escuchar a una figura pública hablar de este modo tan claro sobre su pareja en un entorno mediático. Algunos interpretaron el comentario como un dardo cuidadosamente lanzado, mientras que otros defendieron la posibilidad de que simplemente se tratase de una confesión honesta sin intención de avivar polémicas.

La bonita familia de Lourdes Montes

Aunque Lourdes Montes ha dejado claro que no se siente del todo acompañada por su marido en los cuidados del recién nacido, también quiso resaltar el apoyo que recibe por parte de los demás miembros de la familia. Tanto Carmen como Curro han asumido el papel de hermanos mayores con entusiasmo, especialmente Carmen, a quien su madre no duda en definir como una «madrecita auténtica».

Además, Lourdes se detuvo para hablar de Cayetana Rivera, hija de Francisco fruto de su anterior matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo. La diseñadora no escatimó elogios al referirse a la joven, subrayando su dedicación y su templanza. La relación entre ambas parece ser muy positiva, algo que también se refleja en las palabras recientes de Cayetana hacia Lourdes, a quien ha alabado públicamente por su cercanía y afecto.

Este vínculo entre las mujeres de la familia se presenta como un contrapunto afectivo en medio de la controversia, reforzando la imagen de unidad que han intentado proyectar durante los últimos años, pese a las complejidades derivadas de la vida mediática y las diferentes responsabilidades familiares.

Mientras la afirmación de Lourdes continúa generando interés, Francisco Rivera ha preferido mantenerse al margen del revuelo inmediato. No obstante, hace un tempo en declaraciones a ¡Hola!, se pronunció con admiración sobre su hija Cayetana, lo que permite entrever sus prioridades y preocupaciones actuales. «No es fácil ser hija de quién es. Nieta de quién es. La conocen en todas partes, la reciben… pese a ello es muy sencilla y tiene una escala de valores maravillosa», declaró al respecto.