Ni ausente ni perfecto: Lourdes Montes desvela el papel que juega Francisco Rivera como padre

Lourdes Montes ha vuelto a la escena pública con una mezcla perfecta de naturalidad y estilo, demostrando que la maternidad no es sinónimo de sacrificio o invisibilidad, sino una nueva etapa donde el brillo propio sigue intacto. Ha sido en el evento de Casa Rowenta de este miércoles, 21 de mayo, en la calle Serrano de Madrid, donde Lourdes no sólo ha deslumbrado con un look impecable, sino que ha aprovechado para hablar sin tapujos sobre la nueva dinámica familiar, especialmente el papel que juega Francisco Rivera como padre.

A poco más de un mes de haber dado a luz a su tercer hijo, Lourdes se ha mostrado radiante y relajada, pero sin perder ni un ápice de franqueza al ser preguntada por cómo está la familia y, en concreto, por el rol de Francisco. «Fran está encantado y muy implicado con los mayores», ha afirmado, dejando claro que no es el típico padre ausente que algunos se imaginan. Sin embargo, la diseñadora ha reconocido con honestidad que con el bebé la cosa cambia: «Por las noches se le hace más cuesta arriba, no lo voy a negar. Es un bebé trampa, se despierta cada dos horas y eso pasa factura. Francisco es un padre presente, pero claro, hay que llamarle un poco al orden de vez en cuando», ha dicho.

Lourdes Montes en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Pero la cosa no ha quedado ahí. Lourdes también ha querido aclarar cómo han recibido sus otros hijos al nuevo miembro de la familia. «Carmen se ha convertido en una auténtica madrecita, me ayuda mucho y está encantada con que el bebé sea ya parte del equipo, especialmente para el fútbol», ha contado con una sonrisa. «Los mayores son muy pacientes, y eso facilita mucho las cosas», ha añadido la diseñadora.

En clave estilo, Lourdes Montes ha optado por un look perfectamente medido pero sin forzar la máquina. Fiel a su estilo, la sevillana se ha enfundado en vestido corto blanco con bordados florales, favorecedor y con ese aire naíf que tanto gusta en primavera, combinado con una blazer azul marino estructurada que aporta sobriedad y juego de contrastes. En los pies, unas sandalias de tiras finas en azul noche que hablaban el idioma universal del buen gusto. Sencilla, pero afilada. Natural, pero con intención.

Lourdes Montes en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Lourdes Montes niega que Francisco y Cayetano Rivera estén distanciados

En el mismo evento, en el que se han presentado las novedades tecnológicas para el hogar de Rowenta y que ha reunido a otros rostros conocidos, ha sido inevitable que la conversación de Lourdes Montes con los medios de comunicación presentes haya derivado hacia la relación entre Francisco y su hermano Cayetano, tema siempre en el ojo público. Lourdes ha despejado cualquier duda: «La relación es fenomenal, de verdad. Lo que pasó, pasó, pero ahora todo está encauzado. Hay respeto y cariño, que es lo importante», ha afirmado. Una declaración que rompe con las especulaciones y aporta una dosis de tranquilidad al entorno familiar.