El momentazo de Francisco Rivera con su hermano Cayetano que confirma su buena relación

Francisco y Cayetano Rivera, hijos de la legendaria Carmen Ordóñez y del torero Francisco Paquirri, forman parte de una de las sagas más importantes de la crónica social. Todo lo que hacen terminan convirtiéndose en tendencia y lo último que ha pasado ha dado respuesta a muchos rumores. Hace unos días, Cayetano vivió un momento muy especial en La Maestranza de Sevilla. Dijo adiós a la mítica plaza rodeado de sus seres queridos, pero faltaba alguien importante: su hermano Francisco.

Tal y como adelantamos en LOOK, Francisco Rivera no pudo ir al espectáculo taurino de su hermano porque no se encontraba bien. Algunos seguidores de la familia especularon con un posible distanciamiento entre ambos, pero no es cierto. Tanto es así que Cayetano dio unas declaraciones cuando terminó la faena y dio a entender que, de alguna forma, el marido de Lourdes Montes había estado presente durante la jornada. Lo que importa es la intención y Francisco quería acompañar a su familiar.

Cayetano Rivera en su despedida en Sevilla. (Foto: Gtres)

El torero ha compartido una divertida imagen en su cuenta de Instagram que confirma la noticia de LOOK. En la instantánea aparece con su hermano, con un pañuelo en la cabeza. Ambos están haciendo publicidad de Kuwaka, una firma de moda andaluza que tiene su sede en Sevilla. Teniendo en cuenta la buena reputación que tienen, es normal que hayan contado con ellos para este anuncio.

Kawka es una marca que acumula más de 8.000 seguidores en Instagram. Se caracteriza por utilizar estampados muy originales y hemos comprobado que Francisco Rivera es un cliente habitual. Durante vídeo publicado en la citada red, el diestro muestra los pañuelos que hay disponibles en el catálogo de esta tienda e invita a sus admiradores a curiosear, pues es una empresa con opciones muy interesantes.

La nueva etapa de Cayetano Rivera

Cayetano Rivera ocupa un papel fundamental en la crónica social, pero lo cierto es que siempre ha intentado apartarse de los focos. Es consecuente con su profesión y tiene muy buena relación con la prensa, aunque evita hablar de su vida privada. No obstante, hay algunos datos que han terminado trascendiendo, como por ejemplo su ruptura con María Cerqueira.

Cayetano Rivera en Sevilla. (Foto: Gtres)

Una conocida revista ha confirmado la separación del torero con la presentadora portuguesa. Este suceso sentimental coincide con algo importante: Cayetano quiere retirarse. Ahora le espera una etapa distinta, cargada de nuevos proyectos y repleta de ilusión. Cuenta con el apoyo de su familia, especialmente con el de su hija Lucía, quien ha manifestado en numerosas ocasiones lo orgullosa que se siente de su padre.

El buen momento de Francisco Rivera

Francisco Rivera en Sevilla. (Foto: Gtres)

Francisco Rivera acaba de convertirse en padre nuevamente junto a Lourdes Montes, la famosa diseñadora que ha conquistado Sevilla. El diestro está más vinculado a los medios que su hermano Cayetano, aunque también es bastante discreto. Lleva una vida tranquila y familiar. Nunca se mete en problemas y sabe huir de los conflictos mejor que nadie, pues no necesita llamar la atención.

Francisco y Cayetano tienen una enemiga en común: la cantante Isabel Pantoja, viuda de Paquirri. La tonadillera todavía no les ha entregado a los toreros los trastos del fallecido. Nadie entiende este comportamiento, ni siquiera Kiko Rivera. Este último mantiene ciertas diferencias con Francisco, pero asegura que siempre ha estado unido a Cayetano.