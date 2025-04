​Cayetana Rivera ha dado un paso más en el mundo de la moda con la presentación de la colección Herencia, junto con la firma E.R.A.X, en un showroom en Sevilla. Durante el evento, la joven diseñadora ha compartido su entusiasmo no sólo por este nuevo proyecto profesional, sino también por la próxima boda de su tío, Cayetano Martínez de Irujo, con Bárbara Mirjan. Con una sonrisa radiante, Cayetana ha expresado: «A mí me hace muchísima ilusión. Me alegro mucho por ellos, llevan muchos años y se tenían que casar. Me hace mucha ilusión. A Bárbara la quiero mucho y yo, si mi tío es feliz, yo también».

La noticia del enlace entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ha captado la atención mediática en los últimos días. Según fuentes cercanas, la pareja ha decidido dar este importante paso tras una década de relación. La ceremonia religiosa está programada para el próximo 4 de octubre en la iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla, un lugar de gran significado para la familia, ya que allí reposan las cenizas de la duquesa de Alba, madre de Cayetano.

El banquete nupcial se llevará a cabo en la finca Las Arroyuelas, ubicada en Carmona, Sevilla. Esta propiedad, heredada por Cayetano tras el fallecimiento de su madre, es el mayor latifundio de la Casa de Alba en Andalucía, con una extensión de 1.480 hectáreas dedicadas a la producción agrícola. Dentro de la finca se encuentra el cortijo La Motilla, una antigua casa de postas transformada en un hotel rural, que servirá como escenario para la celebración. La boda contará con la participación de familiares y amigos cercanos. Se espera que Eugenia Martínez de Irujo, hermana de Cayetano y madre de Cayetana Rivera, tenga un papel destacado en la ceremonia. Especialmente tras la reconciliación de los hermanos tras varios años distanciados.

Más allá de lo anterior, Cayetana ha querido dejar claro durante el evento que no tiene intención de dedicarse exclusivamente al sector de la moda. La joven a explicado que esta colección es un proyecto puntual y que su verdadera pasión sigue siendo la organización de eventos, ámbito en el que desea continuar desarrollando su carrera profesional. Cayetana, cabe recordar, forma parte de uno de los equipos más potentes del sector: Grupo Pacífico, cuyo objetivo es, en propias palabras de Mario Millán, su CEO, «establecer conexiones emocionales, potenciando el engagement entre nuestros clientes y sus diferentes públicos, mediante la organización de congresos, incentivos y eventos, en los que prima una cuidada logística, un componente tecnológico en constante evolución y, todo ello, enlazado con una comunicación a la medida de las necesidades de nuestros clientes».

El look de Cayetana Rivera

Para la ocasión, Cayetana Rivera, fiel a su estilo, ha optado por una blazer negra con botones dorados, que ha combinado primero con un jersey de punto; y después con un chaleco blanco. En la parte inferior, ha escogido un pantalón de cuadros bicolor de pernera ancha, aportando un toque clásico y moderno a su look. Como broche final, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo se ha decantado por unas zapatillas New Balance 530. Esta elección de calzado no es casual, ya que es una de las firmas preferidas por su amiga Victoria Federica, quien también confió en este modelo para una de las pruebas más exigentes de El Desafío, donde tuvo que cruzar un puente en altura en apenas 40 segundos tras memorizar el recorrido.