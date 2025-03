Victoria Federica de Marichalar, conocida por su estilo moderno y siempre a la vanguardia de las tendencias, ha vuelto a sorprender a todos con una elección de calzado que deja claro que no todo en el mundo de la moda tiene que ser clásico. Si bien es cierto que las Converse, esas zapatillas omnipresentes, siguen siendo un básico en muchos armarios, la hija de la infanta Elena ha optado por un modelo más moderno y, al mismo tiempo, algo retro.

Las zapatillas que ha elegido son unas New Balance 991v2, un modelo que aunque está catalogado como calzado para hombre, lo cierto es que no tiene nada de masculino en su diseño, al contrario, tiene un toque unisex que las hace perfectas para cualquier look, sin importar el género. Este diseño, de un precio aproximado de 250 euros, es todo un clásico en el mundo del calzado deportivo y se ha mantenido vigente desde su lanzamiento en 2001. Su nombre, 991, ha sido sinónimo de calidad y diseño excepcional, además de ser una de las primeras zapatillas de la serie 99X, que marcó el inicio del siglo XXI en el mundo del running y el calzado deportivo moderno.

Victoria Federica luce las zapatillas New Balance más top (Foto: Redes Sociales)

Lo que más destaca de estas zapatillas es su capacidad para evolucionar sin perder su esencia. La versión 991v2 representa una actualización de este icónico modelo, mejorando ciertos aspectos técnicos sin dejar de lado su característico diseño. El empeine es ahora más estilizado, fabricado con materiales sintéticos, malla y piel de cerdo, lo que le da un perfil más fino pero mantiene la familiaridad que las hizo tan populares. Pero lo que realmente marca la diferencia en esta versión es la incorporación de la tecnología Full-Length FuelCell, que ofrece una amortiguación de alta calidad.

Victoria Federica y su amiga Rocío Laffón en el gym. (Foto: Redes Sociales)

El toque personal de Victoria Federica al llevar estas zapatillas no es solo la elección de un modelo que se sale de lo convencional, sino que las combinó de una manera fresca y moderna. La joven aristócrata complementó las New Balance con un conjunto deportivo de lo más estiloso: unos leggins y un top en tono marrón que le aportaban ese aire casual que tanto la caracteriza.

New Balance 991v2.

Este outfit lo lució mientras disfrutaba de un día de entrenamiento en el centro deportivo Revive Wellness Hub, ubicado en el corazón de Madrid, en la Calle Bárbara de Braganza, 10, en el barrio de Justicia. Allí estuvo acompañada de su amiga, Rocío Laffón, con quien no solo hizo ejercicio, sino que también tuvo la oportunidad de probar las instalaciones del centro, un espacio moderno y completamente equipado para aquellos que buscan mejorar su bienestar físico. Las dos amigas pasaron un rato agradable, rodeadas de un ambiente que invita a la relajación y el cuidado personal.

A través de su elección de calzado y su estilo relajado, pero siempre en tendencia, la sobrina del rey Felipe VI sigue demostrando que sabe cómo mezclar lo clásico con lo moderno, y que no tiene miedo de optar por algo distinto.