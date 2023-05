Que Victoria Federica (22) es ya una de las celebridades más seguidas (y también polémicas) en nuestro país, es un hecho indiscutible. Más aún cuando hablamos de su faceta como influencer al margen de la Familia del Rey, y de su (no) relación con los medios de comunicación. Prueba de ello es que cada vez son más los titulares que la hija de la Infanta Cristina (57) y Jaime Rafael Ramos María de Marichalar y Sáenz de Tejada (60), más conocido como Jaime de Marichalar, copa por su actitud ante las cámaras.

Sin ir más lejos, el pasado 11 de mayo, se celebró en el Pabellón Satélite Madrid Arena de Casa de Campo, un evento de la marca de gafas Multiópticas con motivo de su última campaña publicitaria, con Victoria Federica como protagonista indiscutible. La sobrina del Rey Felipe VI acudió al evento dos horas más tarde de lo previsto, evitando así un encuentro directo con la prensa. Además, cabe destacar que posó la escasez de treinta segundos en el photocall y, después, desapareció del espacio habilitado sin atender a los periodistas allí congregados expresamente para la ocasión.

Pero esta no es la primera vez que Victoria Federica actúa así. Cabe recordar, si no, otros episodios en que sucedió prácticamente lo mismo, como el pasado mes de febrero en su visita al desfile de Claro Couture, una firma sevillana en la que suele confiar para sus apariciones públicas, en el marco de la 77ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid o, en marzo de 2022, a su llegada a la emblemática plaza de toros madrileña de Las Ventas, con motivo de la presentación del cartel oficial de la Feria de San Isidro. Entonces, fue la mejor amiga de la joven, Rocío Laffón, quien rescató a Victoria Federica de las garras de la prensa al grito de «¡Dile a tus compañeros que preguntas no! ¡Preguntas no!»; otorgándose a sí misma el título de leal protectora de la influencer.

Quién es Rocío Laffón

Rocío Laffón es hija de Manuel Laffón, un afamado jinete y empresario agrónomo e inmobiliario, y de Mercedes Molina Montes, presidenta de la Asociación de Autismo de Sevilla. Además, es hermana de Inés, actual pareja del futbolista del Real Madrid C.F de la Primera División de España, Álvaro Odriozola (27).