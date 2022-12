Victoria Federica es la invitada de moda. Ya no hay foco ni alfombra que se le resista. Roja, por supuesto. Desde que decidiera eliminar la privacidad de su perfil de Instagram en octubre de 2021 y empezará a mostrar su pasión por la moda, la hija de la infanta Elena (58) y Jaime de Marichalar (58) no ha dejado de acudir a los eventos más deseados y convertirse en el reclamo de fiestas promocionales y editoriales de la industria. Tanto, que la joven ya cuenta con más de 200.000 seguidores en la red social y se codea con estrellas de la talla de Rihanna.

Las marcas son conscientes de que contar con ella es garantía de éxito. Poco o nada queda de su pasado de niña achicada o de la timidez de su debut, hace poco más de un año, acudiendo a la gala anual de los Premios Elle. Victoria Federica, a la sombra de su hermano en sus primeros años, se ha convertido en toda una it royal, y mucho tendría que ver en ello su cambio de estilismo y su buena relación con la agencia Soy Olivia, que representa a otros de los perfiles más cotizados de nuestro país, como María Pombo, Grace Villareal o María García de Jaime, amiga íntima de la nieta del rey emérito.

Pero además, según algunos expertos en medicina estética, la influencer también se habría sometido a algún que otro retoque estético para mejorar notablemente su imagen. «Se ha perfilado la nariz, elevándosela, la cola de las cejas, inyectado labios y puesto pómulos», apuntaban en el programa Sálvame tras unas declaraciones de la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González.

La expectación por la sobrina de Felipe VI ha sido máxima en las últimas semanas, tras los rumores de un posible distanciamiento con su madre por la decisión de la influencer de dejar sus estudios de Marketing y Comunicación que cursaba desde septiembre de 2019 en The College for International Studies, una exclusiva universidad americana privada en Madrid. Y es que al parecer, Doña Elena no entiende que su hija, como miembro de la familia Real, cambie los estudios y su formación académica por los likes y las cámaras.

Una de las últimas apariciones públicas de la influencer han sido en la gran fiesta navideña que la firma Moët & Chandon organizó en el Palacio de Cibeles de Madrid el pasado 30 de noviembre. Un espectáculo de dorados y caro champagne que exigía vestido de etiqueta y encumbró una larga lista de celebridades entre los que destacó la presencia de la reina de corazones, Isabel Presley (71), Mar Flores (53) o Diana Kruger (46). Para esta ocasión, la sobrina del rey Felipe VI escogió un vestido largo bordado con lentejuelas en tonos grisáceos e inspiración sirena de la firma especializada en novias e invitadas, Claro Couture.

Y del brillo, a los vaqueros y la cara lavada. La misma semana, Victoria Federica, siguiendo la estela solidaria de su madre y su abuela, la Reina Sofía, y al igual que otras influencers como la modelo andaluza Ana Moya, también ha visitado la casa que la Fundación Ronald McDonald (FIRM) tiene en Madrid, para conocer de primera mano la labor que la Asociación desarrolla ofreciendo un “hogar fuera del hogar” a familias con niños que sufren enfermedades de larga duración en España y se ven obligados a trasladarse de su ciudad, acompañándolos durante su tratamiento médico y haciendo que se sientan como en casa.

En el acto, la hija de la infanta Elena no se limitó a interactuar con los niños allí presentes, sino que también se ofreció a hacer un pequeño discurso (el primero en público) para el que se mostró muy nerviosa. «Gracias por invitarme. Cuando conocí la labor consideré muy importante mostrar mi apoyo y estar aquí, el trabajo que se desarrolla es admirable. Sufrir una enfermedad dentro de la familia es algo muy doloroso y desplazarse de tu propio hogar para tener un tratamiento en otra ciudad hace el proceso más complicado», ha dicho la hija de la infanta Elena”, expresó la influencer.