¿Realidad o Photoshop? Alejandra y Eugenia Osborne despejan la duda sobre la última imagen de Bertín

Como no podía ser de otra manera, una parte de la familia Osborne no dejó pasar la oportunidad de acudir a la fiesta navideña de la conocida marca de champán Moët & Chandon. Una velada protagonizada por la elegancia y la sofisticación gracias a los numerosos rostros conocidos que pasaron por su alfombra roja, destacando entre ellos Alejandra, Eugenia y Bertín. Este último hacía una reaparición estelar después de haberse convertido en el gran protagonista del día a raíz de su última entrevista, en la cual mostraba unas imágenes con las que dejaba entrever que su físico es insuperable a sus casi 68 años.

Dada la relevancia de las instantáneas en las que el presentador aparece totalmente musculado, muchas han sido las personas que han considerado que la imagen de Bertín había sido retocada con alguna herramienta de edición como Photoshop. Unas creencias que ha querido desmontar su hija Alejandra, ofreciendo unas declaraciones en el evento mencionado y considerando que su padre tiene un “cuerpazo” para su edad: “Es un tiarrón. Se lo ha currado toda la vida, siempre ha sido súper deportista”, comenzaba explicando, para después aclarar que no había visto la portada en cuestión hasta ahora: “Me he llevado la sorpresa justo antes de venir, que me ha enseñado Eugenia la revista, aunque ya veo que estáis todos revolucionados”. Unas palabras a las que ha acompañado con un mensaje de admiración hacia su progenitor, negando que haya hecho uso de ningún retoque estético: “Quiero que mi padre sea feliz, ya tiene una edad maravillosa y no ha parado de trabajar toda su vida, así que haga lo que le dé la gana. Siempre ha sido súper positivo, para él nunca hay ningún problema”, zanjaba, visiblemente orgullosa del intérprete de Tú, solo tú.

Otra de las grandes asistentes a la velada era su hermana Eugenia. La también hija de Bertín también ha querido hablar sobre el tema del día, que no era otro que las imágenes de su padre en ¡Hola!: “Es increíble. Está estupendo para la edad que tiene”, admitía, aclarando además que no sabía nada de esta exclusiva: “Ha sido una sorpresa verle así”. Una vez ha echado un ojo a las imágenes en cuestión, la hermana de Alejandra ha expresado su parecer con total naturalidad, siguiendo tónica esperada al desvelar que su padre no ha hecho uso de Photoshop en esta última ocasión: “Está muy bien. Él no se maquilla jamás. Lo veis al natural, tal cual (…) Es su constitución y hace mucho deporte, está muy motivado”, zanjaba, haciendo así hincapié en lo feliz que se siente por ver a su progenitor así de sano mientras recibe las alabanzas de los lectores de la revista mencionada, en la cual Bertín ha podido sincerarse al máximo en lo que al ámbito personal se refiere, habiendo iniciado recientemente una vida en solitario tras su separación de Fabiola, con quien guarda una muy buena relación amistosa.