Eugenia Osborne pasa página y vuelve a dar una oportunidad al amor

Si bien hace escasos meses Eugenia Osborne confesaba que en sus planes no estaba el de volver a enamorarse, ha sido ahora cuando ha salido a la luz que la hija mediana de Bertín vuelve a tener el corazón ocupado por un hombre del que hasta ahora apenas se sabían datos.

Hace tan solo unos días, saltaban los rumores que apuntaban a que un hombre había conseguido conquistar el hermético corazón de Eugenia, a quien poco le importa que los medios de comunicación sean partícipes de su relación, y por ende, de su vida sentimental, incluyendo a este chico en todos y cada uno de sus planes estivales.

Según ha podido saber ¡Hola! en exclusiva, la protagonista en cuestión habría optado por dar una segunda oportunidad al amor de la mano de Miguel Barreiro, que cuenta con un historial académico prácticamente impecable. El nuevo amor de la hija del cantante tiene un doctorado en Derecho y Educación Ejecutiva en Comunicación Estratégica por la Universidad de Columbia, habiendo pasado más de diez años trabajando para las Naciones Unidas con el objetivo de crear asociaciones y facilitar las comunicaciones con los medios. Pero su currículum no queda ahí, y también ha sido profesor en la Universidad Internacional IE University, especializándose en el área de Comunicación, Medios y Marketing y Desarrollo Sostenible, y apoyando a la Universidad de Naciones Unidas como asesor superior en divulgación y promoción.

Sin duda, esta nueva pareja se ha consolidado como todo un partidazo para Eugenia, que un año después de oficializar su separación de Juan Melgarejo y poner fin así a catorce años de romance, ha abierto de nuevo su corazón con un hombre repleto de cualidades en lo que a formación se refiere. De esta manera, la hija del intérprete y presentador ha pasado página con su ex, con quien guarda una muy buena relación amistosa fruto de un matrimonio que duró una década y tuvo hasta tres hijos en común: Juan, Sandra y Tristán. De hecho, probablemente la buena sintonía que une a sus padres pese a haber tomado caminos separados, hace que el día a día de los jóvenes sea mucho más llevadero.

Sea como fuere, lo cierto es que Eugenia ha querido pasar un verano rodeada de sus seres queridos en uno de sus enclaves favoritos. Este no es otro que Jerez de la Frontera, en Cádiz, donde ha podido disfrutar de la compañía de sus familiares al tener oportunidad de sumergirse en las aguas de la Costa de la Luz y salir a llevar a cabo planes de ocio. Por otro lado, y dando un giro de 180 grados, la hermana de Alejandra Osborne también ha sido vista en Galicia, un destino al que no suele acudir y que ya se ha convertido en uno de sus favoritos: “Un verano muy diferente al que estoy acostumbrada y que me ha encantado. No será la última vez que venga por aquí, de eso estoy segura”, señalaba en sus redes sociales, gozando los últimos coletazos del verano antes de volver a volcarse en su firma de ropa y menaje del hogar, Home O’Clock.