Si algo ha quedado claro con la llegada del frío y el invierno a la vuelta de la esquina, es que atrás han quedado aquellas tonalidades que giran en torno a los rubios frío, para dar paso a colores más cálidos. Tanto es así, que cada vez son más las personas rubias que prefieren dar un giro de 180 grados a su imagen habitual para apostar por un cambio de look que parece ser de lo más favorecedor para todas aquellas que se atreven a probarlo. Este no es otro que el capuccino brunette, el cual hace unos meses puso de manifiesto Hailey Bieber, y a día de hoy podría decirse que es el color estrella de la temporada otoño-invierno 2022/23.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Como no podía ser de otra manera, todas aquellas personas que han pasado varios años rindiéndose ante los encantos del cabello claro, intentan pasar a unas tonalidades más oscuras de manera gradual, razón por la que el capuccino brunette se ha convertido en el mejor aliado de las blondies. Este color cuenta con una base castaña con reflejos dorados que están estratégicamente marcados a lo largo de toda la melena para dar así una sensación de naturalidad sin que parezca que la persona se ha sometido a un cambio drástico que pueda alterar sus facciones faciales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Ante el gran éxito que ha tenido la esposa de Justin Bieber al llevar a cabo este cambio de look, muchas han sido las celebrities españolas que han querido seguir sus pasos con igual o más éxito. Este es el caso de María Pombo, que hace tan solo unas semanas anunciaba a bombo y platillo estar dispuesta a cambiar su imagen al haber sido inspirada por la modelo estadounidense, sin llegar a imaginar que su nueva melena sería aplaudida por sus casi 3 millones de seguidores en Instagram, al ser considerada mucho más “natural” que la que poseía anteriormente. Pero ella no habría sido la única en decir adiós al rubio de manera definitiva -o temporal-, ya que también otros rostros conocidos de La Isla de las Tentaciones como el de Gal·la o Sandra Ferriz no han querido desaprovechar la oportunidad de conocer, en primera persona, la sensación propia de una morena después de haber pasado la mayor parte de sus vidas haciendo del rubio el principal protagonista de sus respectivas melenas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

Sea como fuere, lo cierto es que los castaños y morenos ya se han convertido en las tonalidades de esta temporada por excelencia. Pese a que hace semanas el pelirrojo natural apuntaba maneras a la hora de ser el color más demandado para el invierno, lo cierto es que los clásicos parecen estar retomando los puestos perdidos, haciendo que incluso las personas que nunca se habían planteado tener el pelo oscuro, apuesten por un cambio que puede ser un tanto atrevido para algunos, y todo un acierto y la manera perfecta de comenzar una nueva etapa para otros.