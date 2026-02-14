Lucía Rivera, sobre el romance de su padre con Tamara Gorro: «Me da vergüenza»

La vida sentimental de Cayetano Rivera ha vuelto a convertirse en noticia tras las informaciones que apuntan a una posible relación con Tamara Gorro. Según ha trascendido en los últimos días, ambos se conocerían desde hace aproximadamente tres meses y habrían reforzado su vínculo con una escapada a Dubai, un viaje que ha avivado los rumores sobre un nuevo romance. Ni el torero ni la influencer han confirmado públicamente la relación, lo que ha contribuido a alimentar las especulaciones.

En medio de este revuelo informativo, Lucía Rivera, hija del diestro y de Blanca Romero, se ha pronunciado por primera vez sobre el asunto. Sus declaraciones, recogidas por una conocida agencia, evidencian su voluntad de mantenerse al margen y preservar la intimidad familiar. La modelo ha optado por la máxima discreción, evitando confirmar o desmentir el supuesto vínculo entre su padre y la creadora de contenido.

Durante el encuentro con los medios, la joven reaccionó entre risas y visiblemente incómoda ante las preguntas, marcando distancias de forma clara. «¿Tú te crees que te lo voy a contar a ti? Ya sabéis que no hablo de estos temas, está todo genial y ya está», respondió, antes de pedir que dejaran de insistir porque la situación le daba «vergüenza». Con estas palabras, dejó patente su incomodidad ante la exposición mediática de la vida privada de su familia.

Lucía Rivera rotunda al reiterar que no iba a pronunciarse sobre el asunto, subrayando su derecho a no alimentar especulaciones. «No pongas palabras en mi boca que no. Me estáis bombardeando a muchas preguntas y no voy a hablar», afirmó mientras paseaba a su perro cerca de su domicilio. Sus declaraciones dejaron en el aire si su padre le ha hablado de Tamara Gorro o si ya han coincidido personalmente.

La opinión de Lucía Rivera

A pesar de su negativa a abordar el tema, Lucía Rivera no dudó en expresar su apoyo a su padre, destacando su deseo de verlo feliz. Presumiendo de que «es muy guapo», confesó que «obviamente» se alegra por su bienestar y recalcó que «esté como esté lo importante es que esté feliz». Este mensaje fue interpretado como un gesto de respaldo personal, al margen de cualquier confirmación sobre la supuesta relación.

Ha quedado claro que Lucía tiene muy buena opinión sobre su padre. No quiere pronunciarse sobre los temas que no le corresponden, pero ha recalcado que todo lo que haya Cayetano Rivera le parece bien, pues es una persona adulta que toma sus decisiones después de mucho meditar.

La reacción de Lucía Rivera era una de las más esperadas porque tenía muy buena relación con María Cerquería, la última novia formal del torero. Entre ellas había una conexión especial que ahora se ha trasformado porque hace meses que dejaron de ser familia.

Última hora sobre la noticia

La falta de confirmación oficial por parte de los protagonistas ha favorecido que distintas versiones circulen en el ámbito televisivo. En el programa Fiesta, la colaboradora Makoke aseguró que personas cercanas al torero no serían optimistas respecto al futuro del vínculo. Según su testimonio, el entorno del diestro considera que, tras su retirada de los ruedos, estaría centrado en disfrutar de esta nueva etapa vital sin un compromiso sentimental profundo.

Esta visión contrasta con la actitud que se atribuye a la modelo, quien sí estaría viviendo el momento con especial ilusión. De acuerdo con informaciones difundidas en los últimos días, Tamara Gorro habría compartido sus sentimientos con su amigo Omar Suárez, reconociendo el carácter singular de este romance. «¿Cuántas veces en este tiempo te he hablado yo de una relación? Nunca. Pues si te estoy hablando de esta es porque, para mí, significa algo», habría confesado antes de que la noticia saliera a la luz.

Lo que parece evidente es que alguien ha traicionado al maestro, por eso hay demasiada información encima de la mesa. Ni Cayetano ni Tamara quieren dar demasiadas explicaciones, pero se han descuidado y algunos datos han salido a la luz antes de lo que estaba previsto.

El contraste entre la prudencia del torero, la ilusión atribuida a la influencer y la incomodidad expresada por Lucía Rivera refleja la complejidad de las relaciones personales cuando se desarrollan bajo el escrutinio público. La decisión de los protagonistas de mantener silencio evidencia su intención de proteger la esfera privada hasta que la situación se consolide o se aclare.

Mientras tanto, el interés continúa creciendo en torno a una historia que, por ahora, permanece en el terreno de la especulación. Lucía Rivera ha dejado claro que no será ella quien confirme ni desmienta el supuesto romance, marcando un límite firme entre su vida personal y la curiosidad del público, y recordando que es su padre quien debe pronunciarse sobre su propia vida sentimental.