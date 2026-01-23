Makoke ha dado la última hora del estado de salud de Marina Romero, su nuera. En agosto del 2025, la colaboradora televisiva anunciaba que posponía su boda con Gonzalo Fernández a escasas semanas de pasar por el altar. Debido a las especulaciones, la andaluza no tardó en desvelar que la razón no era porque un familiar no se encontraba en un buen momento de salud. La pareja de su hijo, Javier Tudela, fue la que dio un paso al frente días después para comunicar que atravesaba un momento delicado. Desde entonces, la joven ha aparecido en varias ocasiones en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y, su familia política, también se ha encargado de dar parte de su salud.

Makoke da la última hora del estado de salud de Marina

En el marco de FITUR, Makoke no ha dudado en ir apoyar, junto con su prometido, al turismo de España. Visiblemente conmocionada por el accidente de tren en Adamuz, Huelva, la tertuliana ha explicado que es un tren que suele coger con frecuencia cuando baja a Andalucía, su tierra. «Esta semana estoy un poco así, cabizbaja, porque está siendo todo muy duro», ha dicho.

Makoke en FITUR. (Foto: Gtres)

En esta aparición ante los micrófonos de GTRES, la modelo se ha pronunciado también sobre Marina Romero, su nuera, y ha dado parte de cómo se encuentra tras hacer público su estado de salud. «Ahí está la cosa, está mejor, está más controlada», ha dicho. Eso sí, se mantiene en que no es un asunto del que ella tenga que hablar públicamente, pues es algo que considera que pertenece a la intimidad de su primogénito y de la pareja de este: «Ellos no quieren hablar, pero estamos más tranquilos».

La significativa reflexión de Marina

Pese a que Marina Romero y Javier Tudela han optado por el silencio en este asunto tan delicado, la joven ha sido la primera que, para dar cuenta de su recuperación, ha compartido vídeos y reflexiones en sus redes sociales, donde acumula 235 mil seguidores.

El último de ellos fue antes de comenzar el nuevo año. Una publicación en la que hacía una valoración del 2025, un año marcado por su ingreso hospitalario. Se un video corto, de apenas un segundo, en el que la influencer está en el centro médico. En la habitación se pasa el secador y, gracias a sus movimientos, se puede ver que en una de sus manos sostiene una vía intravenosa por la que, a todas luces, estaría recibiendo medicación. «Un año agridulce, pero con muchas enseñanzas», escribió.

Un post en el que también cedió el protagonismo a las personas que no se han separado de su lado durante su año más complicado, como sus hijos y el primogénito de Makoke: «Tengo la mejor pareja y las mejores amistades del mundo. Os amo. Gracias por hacerme estar aquí y por todos los mensajes».