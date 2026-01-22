Los Reyes inauguran una nueva edición de FITUR marcada por el luto por la tragedia de Adamuz

Después de dos días marcados por la despedida a la princesa Irene de Grecia y el trágico accidente ferroviario en Adamuz que le ha costado la vida a más de 40 personas, los Reyes han retomado su agenda oficial con un acto en Madrid. Todavía de luto oficial por los fallecidos, don Felipe y doña Letizia han participado en la inauguración de la Feria Internacional del Turismo (FITUR), que este año celebra su 46 edición.

A lo largo de los años, FITUR se ha convertido en punto de encuentro global para los profesionales del mundo del turismo, aunque en su recta final también abre al público. Además, es la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica y este año va a tener a México como país invitado.

Luto oficial por las víctimas

Ha sido en torno a las 10:30 cuando ha comenzado la visita de Sus Majestades a la feria, que un año más se encuentra ubicada en IFEMA. Tanto don Felipe como doña Letizia y el resto de las autoridades que les han acompañado durante la visita han vestido de negro. El luto oficial decretado por las víctimas del accidente termina esta noche, por lo que durante estos últimos tres días los Reyes han ido de negro.

La Reina Letizia durante la inauguración de FITUR. (Foto: Gtres)

Don Felipe ha elegido un traje de color gris oscuro y raya diplomática, que ha combinado con una corbata negra. En el caso de doña Letizia, la Reina ha llevado un pantalón de tiro alto, una sencilla camisa negra, cinturón fino y mocasines con tacón cuadrado.

México, país invitado

En esta 46 edición, FITUR cuenta con México como país socio. Esto supone una oportunidad estratégica para posicionar al país azteca como una potencia turística global, así como para destacar su riqueza cultural, natural y gastronómica y proyectar nuevas rutas y destinos emergentes

México cuenta este año con un espacio inmersivo e interactivo en el que los visitantes pueden conocer sus regiones turísticas y toda la oferta que ofrece el país, incluidos los 35 sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y celebraciones emblemáticas como el Día de Muertos y el Carnaval de Veracruz. Asimismo, a lo largo de la feria se van a llevar a cabo diferentes actividades y se van a impulsar proyectos en materia de sostenibilidad y desarrollo comunitario.

Los Reyes durante la inauguración de FITUR. (Foto: Gtres)

Nuevas incorporaciones

Tal como se ha confirmado, este año a FITUR se han incorporado 18 países, la mayoría procedentes de la zona de África y de Asia-Pacífico. Estas áreas han liderado el crecimiento mundial en los últimos tiempos junto con regiones de Alemania y el Reino Unido.

La agenda de la semana

Aunque éste ha sido el primer compromiso oficial conjunto de los Reyes tras el funeral de la princesa Irene de Grecia y la tragedia de Adamuz, Sus Majestades tienen previsto presidir mañana la tradicional recepción a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en España. Además, el monarca estará el sábado en Cáceres el acto de juramento o promesa ante la bandera del personal perteneciente al ciclo 11/25 de militares de tropa del Ejército de Tierra.