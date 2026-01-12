Marina Romero, nuera de Makoke, muestra su rostro desfigurado en plena lucha contra la enfermedad

Marina Romero ha dado carpetazo a uno de sus años más difíciles. En el 2025, la joven ha recibido el diagnóstico de una enfermedad —la cual no ha trascendido— que tambaleó su vida por completo. No obstante, no ha perdido las ganas de vivir y ha decidido postear en sus redes sociales la primera imagen que muestra la realidad de su lucha. Se trata de un video corto, de apenas un segundo, en el que Marina está en el hospital. En la habitación se pasa el secador y, gracias a sus movimientos, se puede ver que en una de sus manos sostiene una vía intravenosa por la que, a todas luces, estaría recibiendo medicación.

De la misma manera, su rostro aparece visiblemente desfigurado, sobre todo sus ojos, enrojecidos, hinchados y llorosos. Esta imagen no la ha colgado en solitario, sino que forma parte de la recopilación que ha hecho de los últimos 12 meses: «Un año agridulce, pero con muchas enseñanzas».

Marina Romero en el hospital. (Foto: RR.SS)

A lo largo de la composición, Romero ha mostrado momentos duros, pero también muy felices. En la gran mayoría de ellos aparece arropada por su familia y los grandes protagonistas son sus hijos y su pareja, Javier Tudela, primogénito de Makoke. Un post que le ha servido a la empresaria para agradecer el apoyo incondicional que ha recibido por parte de su núcleo más íntimo: «Tengo la mejor pareja y las mejores amistades del mundo», ha indicado. «Os amo», ha asegurado. En el mismo texto, se ha mostrado muy ilusionada con el 2026, un periodo que enfrenta «con más ganas que nunca». Como no podía ser de otra manera, también ha dado las gracias a los miembros de su comunidad 2.0 «por hacerme estar aquí y por todos los mensajes».

Marina Romero y Javier Tudela dándose un beso. (Foto: RR.SS.)

Un pronunciamiento que no ha tardado en llenarse de mensajes. «Te quiero, mi amor», ha escrito Anita Giaever Matamoros, su cuñada. «Sister from another mister —hermana de distinto padre—», ha deslizado su mejor amigo, Diego Varjak. «Te quiero, Maris», ha señalado su suegra Makoke. Quien tampoco ha querido perder la oportunidad de animar a su hija públicamente ha sido Noemí Marqués, madre de la protagonista de estas líneas. «Estamos otra vez de pie, con fuerza y con ganas de empezar», ha dicho esperanzada. A pesar de que han sido muchos los rostros conocidos que se han pronunciado, también han sido numerosos los internautas anónimos que le han enviado un empujón y mucha fuerza. «Un abrazo», «a por más», «mucha salud» o «larguísima vida para ti» han sido algunos de los comentarios que ha recibido la joven en el muro.

Javier Tudela y Marina Romero dándose un beso. (Foto: RR.SS.)

El último plan de Javier Tudela y Marina Romero

Hace escasas horas, Javier Tudela ha colgado en sus redes sociales un video camino a Soria, el destino elegido para hacer una escapada romántica con su novia Marina Romero. Aprovechando su abultada comunidad en Instagram, ha utilizado sus historias temporales para pedir recomendaciones en el enclave castellano leonés.

Javier Tudela y su pareja, Marina Romero. (Fotos: Gtres)

«Primer viaje 1/12», ha puntualizado en el pie del clip. Una afirmación que deja entrever que la pareja se habría propuesto hacer, al menos, un viaje al mes para pasar tiempo de calidad en pareja y así desconectar de los temas médicos por unos días y recargar las pilas.