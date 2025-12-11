Anita Matamoros ha aparecido el photocall de los Premios Esquire: Hombre del año 2025 en Madrid. Un día muy triste para la creadora de contenidos que despedía a Robe Iniesta, su ídolo. Sin embargo, la influencer ha sacado del armario sus mejores galas, aunque de riguroso luto, para acudir a este compromiso profesional donde, además, ha dado parte de la última hora del estado de salud de su cuñada, Marina Romero, que el pasado verano fue diagnosticada de una complicada enfermedad.

En esta intervención ante los medios, la hija de Kiko Matamoros y Makoke ha hecho un balance de su 2025, que ha estado marcado por el diagnóstico de la novia de su hermano, Javier Tudela. «Como sabéis ha sido un año complicado, bastante complicado. Al final, hay que vivir el presente, el ahora, saber la suerte que tenemos. Por lo general soy una persona bastante afortunada y cuando vengan estos latigazos de la vida, saber torearlos. He dejado de fumar, he perseguido mis sueños con la interpretación y las cosas están saliendo bien. Todo avanza muy bien», ha explicado.

Anita Matamoros en su última aparición pública. (Foto: Gtres)

Pese a que parte de su año ha estado marcado por el estado de salud de Marina, Anita también tiene muchos motivos por los que estar agradecida, ya que ha logrado dejar un mal hábito y sus seguidores crecen casi a la par como su armario.

La relación entre Anita Matamoros y su cuñada, Marina Romero

El pasado mes de agosto, salía a la luz que Makoke cancelaba in extremis su boda con Gonzalo Fernández. Entonces, nadie imaginó que la decisión de la colaboradora televisiva venía motivada por el diagnóstico de salud de su nuera.

Fue precisamente Marina Romero la que daba un paso adelante -a través de una carta pública al padre de sus dos hijos-, para contar que atravesaba un delicado momento de salud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARINA ROMERO (@marinaromerom)

Una publicación que se llenó de comentarios por parte de sus seguidores y, como no, de Anita Matamoros, su cuñada -que siempre ha formado parte de su núcleo duro de amistades e incluso antes de salir con Tudela-, que ha estado muy pendiente de la influencer e incluso, como una gran tía, ha hecho de niñera de los pequeños de la casa.

El nuevo proyecto de Marina

Pese a los meses de parón para centrarse en su recuperación, Romero anunciaba hace solo unos días su nuevo proyecto profesional: una tienda online de juguetes para niños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARINA ROMERO (@marinaromerom)

«Comencé este proyecto hace un tiempo, por motivos personales se quedó a un lado, pero es hora de que salga a brillar, por todo el amor, la ilusión y el tiempo, Coucou Bebe, fuiste mi motivo de ilusión a la hora de emprender y empezamos este camino, mejor tarde que nunca. Espero que os guste tanto como a mi, ¿nos acompañas?», escribió la creadora de contenidos en su perfil social.