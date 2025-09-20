Así es la verdadera relación entre Anita Matamoros y Marina Romero: amigas y cuñadas

Marina Romero y Javier Tudela viven uno de los momentos más complicados de su vida, y es que la joven influencer está haciendo frente a una grave enfermedad, tal y como anunciaba ella misma en redes sociales. Lo que ha sacudido por completo la estabilidad y felicidad de la pareja, que había formado una preciosa familia junto a sus dos hijos. De hecho, la propia Makoke, -madre de Tudela-, tomaba la decisión de cancelar su boda a la espera de que la situación de su nuera mejore próximamente.

«Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo», escribía la joven. »Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito», afirmaba emocionada. Y es que en todo momento, Romero ha contado con el apoyo y el cariño de su chico, pero también de su familia, que se ha volcado por completo con ella.

Ver esta publicación en Instagram

«Mi niña, te amo, mi amor. Sois lo más importante y bonito que me brindó la vida junto con mis nietos. Vamos, cariño, siempre fuerte», aseguraba la madre de la influencer, Noemí Marqués. Al igual que Anita Matamoros, que siempre ha estado muy unida a su cuñada, y no ha dudado a la hora de volcarse con ella y también con su hermano.

«Sois una familia tan sólida, tan bonita y tan valiente… Os admiro y quiero muchísimo», comentaba en el post que subió la joven. Pese a que ni los principales afectados, ni nadie de su entorno han querido dar detalles sobre qué le ocurre exactamente a Marina, todo parece indicar que se trata de una enfermedad bastante grave y ante la que ya está recibiendo el tratamiento adecuado.

Javier Tudela y Marina Romero exhiben la fortaleza de su relación. (Redes Sociales)

Pese a que Anita se encuentra en un gran momento profesional, ha querido dejar muy claro cuáles son sus prioridades, entre las que se encuentra pasar tiempo con su familia y también la salud de su cuñada, a la que adora.

«Últimamente, y por cosas de la vida, estoy priorizando mucho el tiempo con mi gente, sobre todo con mi familia, ahora mismo el trabajo y la rutina me lo permiten y me he dado cuenta de que cuanto más amor repartes, más feliz eres», escribía recientemente en su perfil, dejando muy claro que para ella pasar tiempo con los suyos resulta fundamental. Y es que más que cuñadas, Anita y Marina son muy amigas, por lo que han compartido grandes momentos juntas.

Anita Matamoros posa en solitario en un photocall. (Gtres)

Anita destaca que «no hace falta tener motivos para hacer sorpresas o planes chulos, basta con iniciativa». Para ella, «la pena es que cuando nos metemos en la rueda automática de la vida, normalmente perdemos esa iniciativa».

En cuanto a Makoke, ella también remarcaba que «son una pareja que se quiere muchísimo, están súper unidos, son súper fuertes los cuatro». «Es una familia maravillosa y no se merecen esto, no se lo merece nadie, evidentemente no, pero como me toca en primera persona, pues me duele», se lamentaba durante su paso por el programa Fiesta.