El revelador mensaje de Javier Tudela a Marina Romero, madre de sus hijos, en el momento más delicado

Aquí no hay posado vacío ni frase de manual: lo que hay es un álbum íntimo, abierto en canal y un mensaje que, con solo una rosa y un corazón, dice mucho más de lo que parece. Javier Tudela ha querido arropar a su pareja, Marina Romero, madre de sus dos hijos, en un momento especialmente delicado para la familia. Y ese gesto sencillo, en su cuenta de Instagram, funciona como declaración de intenciones: menos escaparate y más sostén.

El contexto es importante. Este fin de semana debía celebrarse la boda de Makoke y Gonzalo, pero la enfermedad de un familiar obligó a posponerlo todo. Lo confirmó el novio Gonzalo a Kike Calleja: “es un tema muy serio” y en casa lo estaban pasando “bastante mal”. Después, la colaboradora de televisión y ex de Kiko Matamroos reconoció, visiblemente emocionada, que “este era el fin de semana de la boda” y que, en vez de tirar arroz, tocaba acompañar en un momento duro. “Salimos corriendo, es la vida y vamos a superarlo”, dijo.

En paralelo, la atención se dirigió a Marina Romero, que fue la primera en poner palabras largas a lo que están viviendo. En sus redes escribió un texto que es mitad declaración de amor, mitad parte de guerra: “Hace ocho años la vida me regaló a mi persona… Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo”. Más adelante añadía: “Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible… Sé que nos esperan días difíciles, pero contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar… saldremos más fuertes, más unidos”. No había épica impostada, sino cansancio, miedo y una enorme lealtad.

Javier Tudela y Marina Romero en uno de los clips del vídeo. (Redes Sociales)

Makoke, desde el plató de Fiesta, no pudo evitar emocionarse. Habló de su nuera como “un ejemplo increíble” y de su hijo, del que descubrió “una fuerza” que no sabía que tenía. En el calendario dolía la evidencia: ese fin de semana debía estar casándose, pero la vida impuso otras prioridades.

Marina besa con ternura la frente de Javier mientras él cierra los ojos y sonríe. (Redes Sociales)

El trasfondo ayuda a entender la intensidad del momento. La historia de Javier y Marina comenzó hace ocho años, gracias a Anita Matamoros, que presentó a su amiga de toda la vida a su hermano. Lo que empezó con fotos tímidas en redes se convirtió pronto en un proyecto sólido. En 2021 nació su primer hijo, Javier Jr., cumpliendo el sueño de él de ser padre joven. Luego llegó la aventura de tres meses en Tailandia con el pequeño, una especie de paréntesis vital que consolidó a la pareja. Y en diciembre de 2023, la familia se amplió con Bianca, su segunda hija.

¿Y el matrimonio? No es que no esté en los planes, es que la pareja prefiere no vivirlo con piloto automático. Tudela lo explicó claro: quieren disfrutar cada etapa, desde la crianza hasta la casa nueva, y cuando llegue el día de la boda, dedicarle toda la energía para que sea la celebración más feliz de sus vidas.