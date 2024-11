Anita Matamoros quiere casarse y así lo confesó en su última aparición pública. La influencer se convirtió este pasado 25 de noviembre en una de las invitadas de excepción a la fiesta de Navidad que organiza cada año la marca Ghd. Esta vez, el evento se celebró en el emblemático hotel Rosewood Villa Magna, situado en el Paseo de la Castellana, en Madrid.

Después de posar en el photocall habilitado, la creadora de contenido atendió con amabilidad a los medios de comunicación allí presentes. Fue entonces, cuando confesó que no le importaría pasar ya por el altar.

«Estoy como loca por casarme»

«Ghd me va a acompañar el día de mi boda», indicó en clave de humor. «¿Tienes fecha», le pregunta el reportero. «No, no tengo fecha, pero espero casarme», añadió al mismo tiempo que reveló que lleva once meses con su pareja, Johnny Garso. «Yo si pudiera me casaba ya (…) Esperamos porque al final es difícil, la economía, los planes, pero yo me casaba si yo estoy loca por casarme y por celebrar el amor, pero no, todavía no», añadió.

Así es Johnny Garso

Anita Matamoros siempre ha mostrado un perfil bajo en cuanto a sus parejas se refiere. La hija de Makoke y Kiko Matamoros había optado en el pasado por evitar pasar desapercibida en este aspecto. Sin embargo, cuando encontró de nuevo el amor en Johnny Garso no dudó en compartirlo a través de las redes sociales.

Garso es músico, vocalista y compositor y ha conseguido conquistar el corazón de la influencer. Desde su adolescencia lo tuvo claro y apostó por la música, en concreto, por el género del punk y el rock. Por ello, no dudó en crear una banda musical con amigos que se llamaba Alien roots. Llegó a lanzar dos álbumes con ellos: Ufolog en 2012 y The outcome, the changes en 2015. Durante casi una década el grupo estuvo activo hasta que Johnny tomó la decisión de iniciar su carrera en solitario en el mundo de la música.

En esta nueva etapa de su vida, Garso firmó con una discográfica que estaba interesada en su música: Wolfpack Records. Con ellos, grabó su primer álbum de estudio en solitario titulado Redtimeline. Tuvo lugar en California, ciudad donde terminaría grabando este primer álbum al completo con la ayuda de Joe Marlett, un prestigioso productor norteamericano nominado a dos Grammy’s al mejor álbum de rock.

«Han sido muchos años de esfuerzo y dedicación y solo puedo estar agradecido de las personas que me rodean y el amor que han puesto a la música que hago. Por primera vez, siento de manera muy real que mi música tiene un reconocimiento y un valor ya no sólo para mí… sino para mis fans y este país», contó el cantante en sus redes sociales tras el lanzamiento de su segundo álbum de estudio.