Los frentes abiertos de Anita Matamoros en su momento más complicado

Anita Matamoros, hija de Makoke y Kiko Matamoros siempre lo ha dejado claro. Pese a que su apellido la acompañe siempre y sus progenitores sean dos de los rostros más conocidos de la crónica social de nuestro país, la influencer ha estado siempre bajo la sombra del hermetismo. Siempre se ha mantenido en un segundo plano en todo a lo relacionado con su vida personal. Sin embargo, ahora, la creadora de contenido tiene varios frentes abiertos en el que es uno de los momentos más complicados de su vida tras la muerte de su mascota, su perro Ringo.

Anita Matamoros en la premiere de ‘Stranger Things’ / Gtres

La muerte de su perro

Han pasado cuatro días desde que Anita tuvo que despedirse de su adorable mascota, a quien mostraba con asiduidad en las redes sociales, demostrando así el vínculo que siempre han tenido. A través de una carta repleta de sentimiento dio a conocer la noticia del fallecimiento de Ringo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anita Matamoros Giaever (@anitamg)

«Me has dado 16 años de un amor incondicional, al que solo espero haber estado a la altura. Javi un día me dijo que los perritos también escuchaban y servían para contarles tus penas, tenía 9 años y desde entonces fuiste mi confidente», comenzó diciendo, rota de dolor.

«Has sido uno más de la familia y te querremos toda la eternidad.

Siento en el alma si alguna vez he fallado como compañera, que estoy segura de que sí… pero he procurado darte siempre la mejor vida, te lo prometo mi amor… Estoy muy orgullosa de tu despedida, 6 personas emocionadas transmitiéndote todo el amor del mundo… tu familia», añadió. Sin duda, un duro revés del que todavía se está recomponiendo.

¿Reconciliación con su padre?

Kiko Matamoros y su hija Anita estuvieron distanciados durante un tiempo. Sin embargo, han dejado atrás las rencillas del pasado y todo apunta a que han retomado su relación familiar porque ambos se siguen en las redes sociales, algo que ha sorprendido a propios y extraños. Además, tras el fallecimiento de la mascota, el colaborador de televisión escribió un emotivo texto en su perfil de Instagram, confirmando así ese acercamiento con Ana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiko Matamoros – OFICIAL (@kiko_matamoros)

«Adiós, compañero. Fuiste la alegría de @anitamg y la mía por mucho tiempo. Espero que tengas un viaje placentero y no te salpiquen las lágrimas de cocodrilo de quienes despreciaron tu estabilidad. Te querré siempre y alegrarás mi memoria. Gracias por tu amor, amigo Ringo», escribió.

Ha roto con su pareja

A lo mencionado en las líneas anteriores se suma su ruptura con su ex pareja, Nacho Santandreu, con quien llevaba dos años saliendo. Llevarían ya tres meses haciendo vidas por separado, indicaron en Socialité. El citado espacio,dio a conocer que ella prefiere hablar de distanciamiento, no quiere hablar de separación. Además, dice que ha sido de mutuo acuerdo con máximo respeto entre los dos y que no hay un motivo en concreto.

Viaje a la nieve con Marta Riumbau, novia de Diego Matamoros

Ha llamado especial atención en los últimos días que Anita Matamoros ha estado de viaje con un conocido grupo de influencers. Entre ellas se encontraba Marta Riumbau, pareja de su hermano Diego Matamoros, con quien no mantiene ningún tipo de relación desde hace años. Sin embargo, Ana y Marta han demostrado que pese a la situación familiar que tienen eso no impide que disfruten de tiempo juntas y se conviertan en grandes amigas. Prueba de ello es esta escapada que han realizado este pasado fin de semana a la estación de esquí de Baqueira Beret, situada en el municipio de Alto Arán, ubicado en el Valle de Arán (Lérida).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anita Matamoros Giaever (@anitamg)

Laura Matamoros carga contra Makoke

Si de algo han presumido Anita y Laura Matamoros es de su excelente relación. De hecho, es habitual ver cómo comparten tiempo juntas y cómo se admiran. Algo que podría o no cambiar a partir de ahora porque Laura ha arremetido contra Makoke este mismo lunes en Vamos a ver.

Laura y Anita Matamoros en Instagram /@_lmflores

El origen del motivo tiene que ver con la entrevista que concedió el pasado día 19 de enero en De Viernes Carlo Costanzia. Muy emocionada, Laura ha reconocido que su tía, Mar Flores, «está destrozada»con todo lo ocurrido, ya que su primogénito confesó que no tuvo una infancia feliz, entre otras cosas.

En esta misma línea, la influencer considera muy injusto la guerra que se está queriendo reabrir entre los padres de su primo, los cuales se divorciaron en 1996. Poniendo sobre la mesa este asunto, Joaquín Prat ha señalado que el pasado sábado, el ex marido de la modelo se pronunció sobre la entrevista de su hijo a través de Makoke, quien fue la encargada de transmitir sus propias palabras. Dicho mensaje señalaba que si en algún momento hablara sobre Mar, sacando toda la documentación correspondiente, podría hundirla por completo.

Situación que no ha sentado nada bien a Laura Matamoros, quien se ha mostrado completamente contraria con Makoke y su función en esta polémica. «Hasta el día de hoy he tratado de tener una relación cordial por lo que toca, por ser la madre de mi hermana, no por nada más, pero creo que es feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo. Calentar la silla está muy bien, estar ahí es fenomenal para seguir aportando informaciones que son banales totalmente y que no tienen sentido», ha opinado.