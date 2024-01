Kiko Matamoros recupera a su última hija: así han sido sus peores momentos como padre

Kiko Matamoros no ha atravesado sus mejores años como padre. Tras la cancelación de Sálvame, el que ha sido el programa de su vida, el excolaborador se encuentra triunfando con ¡Sálvese quien pueda!, una continuación del magacín, cuya segunda parte verá la luz a principios de febrero. A pesar de ello, su éxito profesional no se ha visto reflejado en su vida personal, ya que ha tenido que pasar por múltiples enfrentamientos con sus hijos. Sin embargo, contra todo pronóstico, esta semana Matamoros ha mandado un mensaje a su hija, pequeña, que ha tenido que hacer frente a la pérdida de su mascota Ringo: “Fuiste la alegría de Anita Matamoros y la mía por mucho tiempo”, ha escrito el marido de Marta López Álamo en sus redes sociales.

«No me considero un buen padre. No creo que haya sido un buen padre… Yo he llorado mucho por mis hijos», decía el año pasado Kiko Matamoros, sin poder contener las lágrimas, en el vídeopodcast de Amar para vivir de Mtmad. Según el exmarido de Makoke, uno de los motivos por los cuales ha actuado así en el pasado son “los traumas” que arrastra desde su infancia con un padre excesivamente duro.

Kiko Matamoros es padre de cinco hijos. Fruto de su matrimonio con Marian Flores, nacieron cuatro de sus hijos: Lucía, Irene, Laura y Diego. Por otro lado, tras más de catorce años con la hermana de Mar Flores, ambos decidieron continuar sus caminos por separado. Sin embargo, el amor volvió a llamar a su puerta y conoció a Makoke, con quien tuvo a su hija más pequeña, Anita Matamoros.

El distanciamiento con su hija Lucía

En varias ocasiones, Kiko Matamoros ha reconocido públicamente, que ha estado más de cuatro años sin mediar una palabra con su hija mayor, Lucía. Por suerte, los problemas quedaron en el olvido y ambos volvieron a estar unidos, algo que se reflejó cuando el excolaborador pasó por quirófano y recibió la visita de la mayor de los cinco: “Mi hija, que parecía mi madre me cogió la mano y me dijo ‘papá no hagas más el idiota, respeta a esta mujer que te quiere, cuídala, creo que te viene muy bien, disfruta, quiérela y sed felices los dos», contó en Sálvame.

Su enfrentamiento con Diego Matamoros

Al igual que con Lucía, Kiko Matamoros ha estado distanciado de su hijo durante varios años. «Con Diego he tenido cuatro años de distanciamiento y eso no lo voy a recuperar en la vida, el daño que te hacen estas cosas no es gratuito, hay brechas que se abren, historias que degradan la relación y no es gratuito», confesaba en el programa de Telecinco.

«El tiempo que ha pasado es imposible de recuperar, pero nadie tiene que fustigarse o lamentar lo que pudo hacer porque todos la hemos cagado alguna vez en la vida», decía Diego en una entrevista. En cualquier caso, los enfrentamientos que ha tenido con sus los hijos de su primer matrimonio, han quedado ya resueltos y ahora se encuentran en una fase de “entendimiento”.

Su relación con Anita Matamoros

Anita Matamoros es su única hija en común con Makoke. Desde que nació, la benjamina de la familia se convirtió en la niña de sus ojos, pero con el paso del tiempo, esto cambió y su relación es nula. “He sido feliz 18 años con ella. Me he sentido querido y ella espero que se haya sentido querida por mí”, decía el excolaborador sobre su hija pequeña. “Posiblemente, soy un desastre de padre, pero no malo”, aclaraba ante las cámaras de su programa.

«Al final lo pagas todo y soy consciente, tengo mucha nostalgia ahora del tiempo que no he estado con mis hijos y eso no lo voy a recuperar en mi vida y sé que con Ana me va a pasar exactamente igual», continuaba diciendo. Desde estas declaraciones, ninguno ha hecho pública la reconciliación, pero tras el fallecimiento de Ringo esta última semana, las palabras de Kiko Matamoros hacia el que ha sido el compañero de vida de su hija, podrían señalar una posible reconciliación entre ellos, ya que incluso se tenían bloqueados.