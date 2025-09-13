El preocupante mensaje de la nuera de Makoke en el día que se habría celebrado su boda

Este viernes, 12 de septiembre, Makoke y Gonzalo Fernández tenían todo preparado para darse el «sí, quiero» en la Hacienda Na Xamena, un exclusivo y romántico enclave de Ibiza que, además, tiene un gran significado para la pareja, ya que fue allí donde se conocieron. Durante la dulce espera de preparativos, la colaboradora de televisión se mostró muy ilusionada con su enlace matrimonial, pero, para sorpresa de muchos, en plena cuenta atrás para la celebración, se vieron obligados a cancelar el evento por motivos de salud de un familiar.

Desde entonces, los movimientos del clan han sido examinados con lupa por el foco mediático, ya que ha acaparado numerosos titulares el complicado momento por el que atraviesan. Sin embargo, el mismo día en el que Makoke se habría convertido en la esposa de Gonzalo, Marina Romero, su nuera y pareja de su hijo, Javier Tudela, ha sorprendido en la red con un preocupante mensaje que ha dedicado al padre de sus hijos.

«Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto. Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo. Y aun así, encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito», comenzaba a escribir. «Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible. No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento», añadía.

La joven continuaba reflexionando sobre lo que era para ella el amor verdadero, señalando que son principalmente los detalles los que marcan la diferencia. «El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola. Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro», expresaba.

Javier Tudela y Marina Romero en la premier de la película ‘Mi soledad tiene alas’. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Marina, sin entrar en mayores detalles, desvelaba que «les esperaban unos días difíciles», pero que teniendo a Javier a su lado, estaba segura de que «no había batalla que no pudiera ganar». «En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos. Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir. Gracias», concluía.

La influencer ha acompañado este inesperado mensaje con un carrusel de fotografías en las que aparece principalmente con Javier Tudela, aunque hay una que ha llamado especialmente la atención con respecto al resto. Se trata de un selfie en el que posa con una vía en el brazo mientras está sentada en lo que parece un sillón de hospital. Como era de esperarse, los comentarios en el post no han tardado en llegar, y tanto Anita Matamoros (su cuñada) como Makoke (su suegra) no han dudado en expresar cómo se sienten.

«Sois una familia tan sólida, tan bonita y tan valiente… os admiro y quiero muchísimo», escribía Anita. Makoke, por su parte, dejaba por escrito que quería a los cuatro «con toda su alma». «Qué bonitas palabras, Maris. Gracias por darnos tanto amor. Estás siendo un ejemplo en todos los sentidos. Te quiero», decía.