El nuevo susto de Makoke en la que sería la semana de su boda

El próximo 12 de septiembre estaba previsto que fuera uno de los días más importantes en la vida de Makoke. La colaboradora televisiva iba a pasar de nuevo por el altar con Gonzalo Fernández, su novio desde hace dos años. Sin embargo, un revés en el estado de salud de un familiar supuso que la tertuliana cancelara in extremis sus planes iniciales. «Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda, es únicamente de salud de un familiar muy cercano. Pido respeto máximo, ya que lo estamos pasando muy mal, y con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado», dijo en un comunicado a través de las historias temporales de su cuenta de Instagram.

Como cualquier novia, esta semana iba a estar protagonizada por momentos de felicidad -y nervios- para Makoke. Sin embargo, a la suspensión temporal de su enlace matrimonial se ha sumado un nuevo drama familiar que tiene que ver con su hija Anita.

El problema de salud de su hija Anita

A tres días del que hubiera sido uno de los días más emotivos para la colaboradora de Fiesta, Anita -su hija en común con Kiko Matamoros-, ha reaparecido en redes sociales -donde acumula casi 700 mil seguidores- para comunicar que padece un problema de salud: «Me he despertado sin poder moverme. Mi hernia cervical ataca de nuevo. El sábado me empezó a doler mucho y hoy ya no puedo ni incorporarme sola».

Anita Matamoros explica su problema de salud. (FOTO: REDES SOCIALES)

Sin embargo, la creadora de contenidos ha querido tranquilizar a sus seguidores, ya que ha podido acudir al médico: «Gracias a Dios tengo seguro médico y han venido a pincharme analgésico para el dolor. Me he tomado también un relajante muscular y un antiinflamatorio. Vamos, que llevo un buen cóctel molotov en todo lo alto, a ver si mejora rápido».

Una noticia que se suma a la semana más oscura para su madre que, en otras circunstancias, el próximo sábado volvería a pasar por el altar de nuevo.

¿Qué le ha ocurrido a Makoke?

A finales del pasado mes de agosto, Makoke recibió una de las peores noticias de su vida -que coincidía con los últimos preparativos de su enlace matrimonial-: un familiar había sido ingresado en la planta de oncología de la Clínica Universidad de Navarra, Pamplona. «El mismo jueves me enteré de esta triste noticia de mi familia e inmediatamente avisé a los invitados. Yo en ese mismo momento perdí las ganas de celebrar nada, y según tuve claro que no iba a celebrarse la boda escribí a todo el mundo.Yo hasta el martes era la persona más feliz del mundo, le decía a la gente que estaba a mi alrededor que era demasiado feliz, que ni me creía que las cosas me estuviesen yendo tan bien. Yo hasta me pellizcaba porque no podía ser que estuviese tan feliz», dijo la ex mujer de Kiko Matamoros, que ha tratado de seguir con su vida.