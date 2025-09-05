Makoke se ha refugiado en su familia en uno de los momentos más delicados de su vida. Dentro de unos días, estaba previsto que la colaboradora televisiva pasara por el altar en Ibiza con Gonzalo Fernández Figares, el hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor -tras su fallido matrimonio con Kiko Matamoros-. Sin embargo, el ingreso de un ser querido en la planta de oncología de la Clínica Universidad de Navarra -en la sede de Pamplona-, cambió sus planes y decidió posponer la boda: «Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano, pudo respeto máximo ya que lo estamos pasando por muy mal. Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado. Pido respeto». A una semana del que hubiera sido su gran día, la tertuliana ha reaparecido en sus redes sociales para contar que se ha ido de safari con sus nietos.

Del hospital a un safari

El pasado 22 de agosto, Makoke viajó con sus hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros, hasta Pamplona. Acompañados por la novia de Javier -Marina Romero-, el clan se desplazó hasta Pamplona, pues un ser querido de la colaboradora televisiva permanece ingresado en la planta de oncología del hospital privado.

Ahora, a una semana del que debería haber sido su gran día, Makoke ha encontrado el refugio en sus nietos. La colaboradora televisiva de Fiesta se ha ido de cita con su nieto Javier, de cuatro años, y con su hija Anita. La ex mujer de Kiko Matamoros ha disfrutado de una jornada de safari. La tertuliana y sus familiares se desplazaron en coche, donde pudieron ver distintas especies de animales, tal y como ha compartido en sus redes sociales: «Hemos pasado un día inolvidable rodeados de animales, pero sobre todo por la compañía inmejorable».

¿Qué le pasa a Makoke?

Antes de volver a retomar su vida con normal, Makoke reapareció en el programa de fin de semana de Telecinco para contar, de primera mano, la razón por la que había cancelado su boda: «Yo hasta este jueves no supe que la boda se tenía que cancelar. El mismo jueves me enteré de esta triste noticia de mi familia e inmediatamente avisé a los invitados. Yo en ese mismo momento perdí las ganas de celebrar nada, y según tuve claro que no iba a celebrarse la boda escribí a todo el mundo. Yo hasta el martes era la persona más feliz del mundo, le decía a la gente que estaba a mi alrededor que era demasiado feliz, que ni me creía que las cosas me estuviesen yendo tan bien. Yo hasta me pellizcaba porque no podía ser que estuviese tan feliz».

Sin embargo, un revés en el estado de salud de un familiar, cambió sus planes: «Pero la vida es así, en la vida pasan estas cosas (…). No quiero entrar en cuál es el problema de salud que nos ha afectado, solo quiero decir que no es algo mío y por respeto a la persona, que no quiere que se sepa, no voy a contar nada. Hemos estado en la clínica de Navarra en la que todo se va a controlar. Solo quiero que pase esta pesadilla, que seguro que pasará pronto, y que el año que viene podamos celebrar esa boda tan deseada que queríamos hacer».