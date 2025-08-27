Makoke ha reaparecido, completamente devastada, a las puertas de la Clínica Universidad de Navarra. La colaboradora televisiva, hace tan solo cinco días, comunicó en sus redes sociales la cancelación in extremis de su boda con Gonzalo -con el que se iba a casar el próximo 12 de septiembre en Ibiza-, debido a la enfermedad de un familiar.

La ex mujer de Kiko Matamoros viajó el pasado 22 de agosto hasta Navarra junto a sus dos hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros, y su nuera, Marina Romero. Los cuatro cogieron un tren a primera hora de esa tarde para desplazarse hasta la ciudad que cada mes de julio acoge a millones de personas -por sus populares fiestas patronales-. Sin embargo, el motivo de su viaje no fue de ocio, sino porque alguien muy cercano a la tertuliana permanece ingresado en la planta de oncología del hospital privado de la ciudad.

Makoke con Gonzalo. (Foto: Gtres)

Este miércoles 27 de agosto, han salido unas imágenes a la luz que dejan constancia la gran preocupación de Makoke sobre el delicado estado de salud de su familiar. Visiblemente rota, con semblante serio y vestida de negro, la colaboradora de la cadena de Fuencarral ha sido captada por las cámaras a la entrada de la Clínica Universidad de Navarra hablando por teléfono, tal y como ha destapado Lecturas.

Hundida, pero con el apoyo de Gonzalo

Horas después de su regreso a Madrid, Makoke decidió romper su silencio -para evitar especulaciones- en Fiesta, el programa donde colabora cada fin de semana en Telecinco. «Yo hasta este jueves no supe que la boda se tenía que cancelar. El mismo jueves me enteré de esta triste noticia de mi familia e inmediatamente avisé a los invitados. Yo en ese mismo momento perdí las ganas de celebrar nada, y según tuve claro que no iba a celebrarse la boda escribí a todo el mundo. Yo hasta el martes era la persona más feliz del mundo, le decía a la gente que estaba a mi alrededor que era demasiado feliz, que ni me creía que las cosas me estuviesen yendo tan bien. Yo hasta me pellizcaba porque no podía ser que estuviese tan feliz. Pero la vida es así, en la vida pasan estas cosas (…). No quiero entrar en cuál es el problema de salud que nos ha afectado, solo quiero decir que no es algo mío y por respeto a la persona, que no quiere que se sepa, no voy a contar nada. Hemos estado en la clínica de Navarra en la que todo se va a controlar. Solo quiero que pase esta pesadilla, que seguro que pasará pronto, y que el año que viene podamos celebrar esa boda tan deseada que queríamos hace», zanjó.

Comunicado de Makoke en Instagram. (Foto: Redes sociales)

Además, la tertuliana aprovechó la ocasión para zanjar cualquier tipo de distanciamiento con su futuro marido. Es más, dijo que al igual que ella, «también estaba muy triste»: «Esto nos está uniendo aún más, se está portando increíblemente bien y está aún más unido a mi familia. Estoy orgullosa de él, cada día le quiero más y estoy deseando poder casarme con él cuando todo esto pase».