Del amor al odio en unos segundos: Tamara Gorro y Cayetano Rivera protagonizan una discusión en plena calle

Tamara Gorro y Cayetano Rivera se han convertido en una de las parejas más inesperadas de este 2026. Fue el pasado mes de febrero cuando protagonizaron sus primeras imágenes juntos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y, desde entonces, no se han separado. Han sido vistos compartiendo diferentes planes de ocio juntos y con sus respectivas familias, algo que apunta a que su relación continúa avanzando por el mejor de los caminos—aunque prefieran no dar detalles al respecto—. Sin embargo, dicen que del amor al odio hay un paso, y la última escena que ha salido a la luz de ambos podría ser una gran prueba de ello.

Ha sido una de las revistas más conocidas de nuestro país la encargada de publicar unas imágenes en las que aparecen la influencer y el torero discutiendo en plena calle. Se encontraban en las inmediaciones de la estación de Santa Justa, en Sevilla, ciudad en la que a día de hoy reside Cayetano. La pareja mantiene una relación a distancia y todo apunta a que Tamara pasó unos días en la capital hispalense que no terminaron de la mejor de las maneras.

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Los gestos que realizaba la creadora de contenido dejan entrever que hubo algo que no le sentó bien de parte del torero, y este intentó explicarle su postura. Al ver que sus argumentos no servían, Cayetano recurrió al humor y le agarró del brazo con cariño, a pesar de que el rostro de Tamara continuaba mostrando cierta tensión. «La cara de Tamara era un poema y Cayetano no paraba de gesticular», explica Diez Minutos, el medio encargado de publicar esta tensa discusión. A pesar de todo, finalmente la revista destaca que Tamara terminó aceptando sus disculpas.

De acuerdo con lo señalado, este pequeño encontronazo tuvo lugar tan solo unos días después de que se celebrara la Feria de Abril, una fiesta emblemática de la que Cayetano siempre ha formado parte como una figura recurrente. Sin embargo, este año, a pesar de que muchos daban por hecho que sería visto en El Real junto a su pareja, lo cierto es que no ha sido así. Y es que no ha trascendido ninguna fotografía del mismo en el recinto, así como tampoco de Tamara. Aunque cabe destacar que esta última ya explicó a sus seguidores los motivos por los que no podía asistir.

«No os voy a engañar, iba a ir y tenía mucha ilusión de vestirme de flamenca. […] Pero bueno, tengo niños, hay colegios… que, bueno, eso al fin y al cabo, me puedo ir tres días y puedo disfrutar sola, que también es necesario, pero se junta con que tengo médicos, que me veis con mucha energía, pero todavía tengo que hacer ahí ajustes. Y también tengo trabajo. Entonces, no puedo ir», decía.