Tamara Gorro es, desde el pasado mes de enero, una de las mujeres más buscadas. Aunque la colaboradora televisiva siempre ha copado numerosos titulares y ha estado en la primera línea de la actualidad social, lo cierto es que su relación sentimental con Cayetano Rivera ha dado mucho de qué hablar. Pese a pertenecer, a priori, a dos mundos completamente distintos -el de la televisión y el de los toros respectivamente-, están de lo más felices juntos y, de hecho, en ningún momento se han escondido de las cámaras -pese a que siempre han tratado de proteger al máximo su intimidad, sobre todo el hermano de Francisco Rivera-.

A raíz de salir a la luz su historia de amor, el nombre de Tamara ha copado muchos titulares: ya sea por la reacción de su ex, Ezequiel Garay, o por sus negocios. Más allá de dedicarse a las redes sociales, la creadora de contenidos ha sabido en qué y dónde invertir sus ahorros. Además de en sus caprichos, como La gorroneta -su autocaravana-, también tiene una propiedad en Ibiza -un destino al que suelen ir los famosos en verano-.

¿Se ha comprado Tamara Gorro una nueva mansión?

La última de las noticias sobre Tamara, más allá de sus entradas y salidas con Cayetano Rivera, ha sido sobre la compra de una mansión por más de cinco millones de euros. Un rumor que corrió como la pólvora, ya que esta información llegó hasta su entorno, tal y como desveló en Y ahora Sonsoles: «Ahora nos vamos a reír. Todo el mundo llamándome y diciéndome: Tamara, ¿cinco kilos? Y yo alucinando. ¿Cómo que cinco? Yo tengo mi casa en Ibiza y tengo mis negocios, y a nadie le importa lo que tenga».

Ahora, la creadora de contenidos ha vuelto a estallar, ya que considera que es una persona que nunca ha presumido de su alto nivel de vida: «Me ha molestado porque yo soy una persona que nunca he dicho lo que tengo o dejo de tener. Entonces, si no lo dices tú, nadie tiene que decir esas cosas. Que aparte de que es mentira, es que no me he comprado eso, y eso es una atrocidad (…). Porque claro, me pueden venir y decir, ¿y esto? y yo tengo que demostrar. Yo no tengo ni idea, yo estoy asesorada, yo lo hubiese dejado así, lo desmiento y ya está. Pero no me gusta y creo que siempre lo he dicho, me conocéis, que me gusta proteger mucho a los míos y a mí misma y ya está. Lo que uno tiene, pues, a nadie le importa. Hay gente que puede ser un poco más ostentosa y es lícito, pero no, yo no, yo no soy eso».