Sócrates, filósofo griego: «El amor no consiste en decir todo lo que sentimos, sino en demostrar con nuestros actos cuánto nos importa alguien»

Sócrates (Atenas, 470 a. C.-399 a. C.) está considerado como uno de los filósofos griegos más importantes de la historia. Es uno de los tres filósofos más trascendentes de la Antigua Grecia junto con Platón, que fue su discípulo, y Aristóteles, que recibió enseñanzas de este. Esto explica la importancia de un Sócrates que vivió en la época más espléndida de Atenas y, tras ser acusado de introducir nuevos dioses y corromper la moral de la juventud, murió tras ser condenado a muerte y envenenado con cicuta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Sócrates.

El amor no consiste en decir todo lo que sentimos, sino en demostrar con nuestros actos cuánto nos importa alguien». Esta es la última reflexión viral de Sócrates de Atenas, el que fuera el filósofo más importante de la antigua Grecia. Él fue profesor de Platón y a su vez este enseñó lo aprendido a Aristóteles, siendo estos tres filósofos considerados los más importantes de este periodo. De Sócrates no se conservan publicaciones escritas, pero su legado viene a través de los diálogos de Platón, las obras de Aristófanes y los diálogos de Jenofonte.

Sócrates es considerado como el padre de la filosofía política, de la ética, y también introdujo el método socrático que habla del bien y de la justicia. También fue un patriota y un hombre de profundas convicciones religiosas, pero acabó siendo condenado a muerte tras ser acusado en un juicio de tras ser acusado de introducir nuevos dioses y corromper la moral de la juventud. Por ello, murió en el 339 a. C. envenenado con cicuta, que era el método de matar a las personas que eran sentenciadas a muerte durante la época.

Las mejores frases de Sócrates

Sócrates también dejó durante su vida y obra un gran legado de frases que sirvieron de aprendizaje a Platón, y a su vez a Aristóteles, y que con el paso de los años han guiado a miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. Estas son sus mejores frases: