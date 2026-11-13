La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: se prohíbe utilizar animales para conseguir dinero o publicidad en la calle y contempla multas de hasta 200.000 euros

La Ley de Bienestar Animal, aprobada y en vigor desde 2023 en España, prohíbe a los propietarios de perros y gatos utilizarlos de manera ambulante como reclamo en espacios públicos. El objetivo de esta medida es impedir que los animales se conviertan en un recurso visual o emocional y conseguir algún tipo de beneficio económico, comercial o publicitario.

El artículo 25 de la normativa recoge expresamente esta prohibición, aunque no cuestiona el derecho de las personas sin hogar a permanecer en la calle con sus animales de compañía. El texto legal señala que su finalidad es «regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad».

Ley de Bienestar Animal: multas de hasta 200.000 euros

El artículo 25 de la Ley de Bienestar Animal establece que «quedan totalmente prohibidas las siguientes conductas o actuaciones referidas a los animales de compañía o silvestres en cautividad:

Maltratarlos o agredirlos físicamente, así como someterlos a trato negligente o cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos, daños físicos o psicológicos u ocasionar su muerte.

Usar métodos y herramientas invasivas que causen daños y sufrimientos a los animales, sin perjuicio de los tratamientos veterinarios realizados por profesionales veterinarios colegiados y otras excepciones que se establezcan reglamentariamente.

Abandonarlos intencionadamente en espacios cerrados o abiertos, especialmente en el medio natural donde pueden ocasionar daños posteriores por asilvestramiento o por su condición de especies exóticas potencialmente invasoras.

Dejar animales sueltos o en condiciones de causar daños en lugares públicos o privados de acceso público especialmente en los parques nacionales, cañadas donde pastan rebaños o animales u otros espacios naturales protegidos donde puedan causar daños a las personas, al ganado o al medio natural.

Utilizarlos en espectáculos públicos o actividades artísticas turísticas o publicitarias, que les causen angustia, dolor o sufrimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el título IV, y, en todo caso, en atracciones mecánicas o carruseles de feria, así como el uso de animales pertenecientes a especies de fauna silvestre en espectáculos circenses.

Utilizarlos de forma ambulante como reclamo. Sin que este precepto cuestione el derecho de las personas sin hogar a ir acompañadas de sus animales de compañía.

Someterlos a trabajos inadecuados o excesivos en tiempo o intensidad respecto a las características y estado de salud de los animales.

La tenencia, cría y comercio de aves fringílidas capturadas del medio natural en tanto se infrinjan los requisitos del apartado primero, letra f), del artículo 61 y 4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

Alimentarlos con vísceras, cadáveres y otros despojos procedentes de animales que no hayan superado los oportunos controles sanitarios, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

Utilizar animales como reclamo recompensa, premio, rifa o promoción.

La utilización de animales como reclamo publicitario, excepto para el ejercicio de actividades relacionadas con los mismos.

Utilizar cualquier artilugio, mecanismo o utensilio destinado a limitar o impedir su movilidad en un punto fijo salvo por prescripción veterinaria atendiendo a su bienestar.

Utilizarlos en peleas o su adiestramiento en el desarrollo de esta práctica y otras similares, así como instigar la agresión a otros animales o a otras personas fuera del ámbito de actividades regladas.

Utilizar cualquier artilugio, mecanismo o utensilio destinado a limitar o impedir su movilidad salvo por prescripción veterinaria atendiendo a su bienestar.

Uno de los apartados más relevantes de la Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor en septiembre de 2023, prohíbe el uso de animales de forma ambulante como reclamo. Esto implica que no se puede utilizar intencionadamente a un perro, un gato u otro animal incluido en la normativa para llamar la atención de los viandantes y obtener un determinado beneficio.

Esta restricción puede afectar, por ejemplo, a las personas que utilizan a sus animales para atraer clientes en la vía pública o conseguir donaciones. La normativa también impide utilizar animales como premios, recompensas, rifas o promociones. Asimismo, limita en gran medida su uso como reclamo publicitario, aunque establece una excepción para las actividades vinculadas con los propios animales.

La principal aportación de la Ley de Bienestar Animal es que fija una serie de obligaciones y prohibiciones aplicables en todo el territorio español. Antes de su entrada en vigor, la protección de los animales de compañía estaba regulada principalmente por normas autonómicas y municipales, que presentaban diferencias significativas entre unas zonas y otras. Ahora, todas las regiones comparten la misma base legal, aunque los gobiernos autonómicos mantienen sus competencias para aprobar y desarrollar medidas adicionales.

Finalmente, cabe señalar que el artículo 76 de la Ley de Bienestar Animal contempla tres categorías de sanciones económicas, que varían en función de la gravedad de la infracción cometida. Las conductas leves pueden conllevar un apercibimiento o multas de entre 500 y 10.000 euros. En el caso de las infracciones graves, las cuantías oscilan entre 10.001 y 50.000 euros, mientras que las consideradas muy graves pueden llegar a sancionarse con multas de hasta 200.000 euros.