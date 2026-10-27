La lección de vida de Platón, filósofo griego discípulo de Sócrates: «La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo»

Platón fue un filósofo multidisciplinar que reflexionó sobre muchos aspectos de la vida. Por eso no es de extrañar que el discípulo de Sócrates tenga frases sobre temas tan dispersos como las relaciones sociales o el ejercicio.

En lo referido al cuidado del cuerpo, el filósofo griego realizó una afirmación que hoy resulta muy provocativa. Y es que equiparó a la música con otros ejercicios para cuidarnos.

En concreto, se le atribuye esta frase: «La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo». No debemos tomárnosla al pie de la letra, pero lo cierto es que sí que podemos rescatar una enseñanza para nuestro día a día.

La frase de Platón que equipara el cuidado del alma y del cuerpo mediante la música

Los griegos cultivaron todo tipo de artes, y con la frase «La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo» Platón hizo toda una declaración de intenciones.

Para el filósofo griego las dos son igualmente importantes si queremos cuidarnos. El ejercicio fortalece, sostiene y estira nuestro físico, pero la música ordena, calma y despierta nuestra mente.

De hecho, la cita de Platón encaja perfectamente con todo su pensamiento, ya que el filósofo entendía la formación humana como algo más amplio que la simple acumulación de conocimientos.

Para Platón, las personas necesitamos trabajar la disciplina, la belleza, el pensamiento crítico y también una educación de la sensibilidad. La música es indispensable para ese entrenamiento.

De dónde viene la frase de Platón sobre la música y la gimnasia

Aunque la frase se suele citar tal cual, es una forma resumida de una idea que aparece en La República, una de sus obras más importantes. En el libro II, al hablar de cómo debía educarse a los futuros guardianes de la ciudad ideal, Platón plantea que esa formación se apoya en dos pilares: la gimnasia para el cuerpo y la música para el alma.

En ese mismo diálogo defiende que ambas se cultiven a la vez. En el libro III advierte de que quien se dedica solo a la gimnasia corre el riesgo de volverse rudo, mientras que quien se entrega solo a la música puede volverse blando. Para él, la clave está en el equilibrio.

Qué entendía Platón por música: la «mousiké»

Conviene tener en cuenta que, para un griego de la época, la palabra «música» significaba bastante más que lo que entendemos hoy. La mousiké abarcaba un conjunto de artes dedicadas a las Musas, entre ellas la música, el canto, la poesía y la danza. Por eso, cuando Platón habla de educar el alma con la música, se refiere a una educación cultural y de la sensibilidad en un sentido amplio, y no solo a escuchar canciones.

Cómo aplicar el consejo de autocuidado de Platón sobre la música en nuestra vida diaria

Lo fácil sería pensar que con escuchar unas cuantas canciones mientras hacemos deporte o vamos en el coche ya es suficiente para cumplir con aquello de «La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo».

Sin embargo, si queremos adaptar el consejo de Platón a nuestra vida diaria deberemos esforzarnos un poco más. Debemos saber qué estamos escuchando, qué nos transmite y no pasar de canción en canción sin ni siquiera enterarnos de lo que oímos.

Por ejemplo, podrías reservar unos minutos al día para escuchar música sin hacer otra cosa. Es decir, no vale si te la pones mientras friegas los platos. Tiene que servirte como una pausa real y no como ruido de fondo.

Más allá de lo musical, la frase célebre de Platón también debería servirnos para controlar nuestros excesos. Hay personas que cuidan mucho su cuerpo durante la semana, pero viven con el ánimo agotado.

En el extremo contrario están los que cultivan mucho la mente, pero no sacan tiempo para dormir bien, comer saludable o hacer deporte. A este segundo grupo tampoco se le debería olvidar que Platón también les recordaría que el cuerpo y el alma necesitan el mismo cuidado.

Quién fue Platón, el filósofo griego que marcó la historia del pensamiento

Platón fue uno de los grandes filósofos de la Grecia antigua. Nació hacia el año 427 a. C. y murió en torno al 347 a. C., después de una vida dedicada al pensamiento, la enseñanza y la escritura filosófica.

Fue seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, dos nombres imprescindibles para entender la filosofía occidental. Además, fundó la Academia de Atenas en el año 387 a. C., una institución que se convirtió en uno de los grandes centros intelectuales de la Antigüedad.

La mayoría de sus obras se conservan en forma de diálogos, donde aborda cuestiones como la educación, la justicia, el conocimiento, el alma, la política, el amor y la virtud. Entre los más conocidos están La República, el Banquete, el Fedón y el Timeo.