Cambia el testamento de una mujer de 88 años para quedarse con su fortuna de un millón de euros: se enfrenta a dos años de cárcel

Un abogado alemán se expone a dos años de cárcel después de remodelar el testamento de una clienta de 88 años para llevarse un millón de euros. La defensa del acusado alegó que actuó «por necesidad económica», pese a que era el propietario de hasta cinco inmuebles. La voluntad de la mujer, que no tenía descendencia, era destinar esta cantidad a la iglesia y los vecinos de su localidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el abogado que se llevó un millón de euros de la herencia de una mujer.

Esta historia ha sucedido en Braunfels, en Alemania, y tiene como protagonista a un abogado de 49 años que cambió la herencia de una mujer para convertirse en heredero único y llevarse un millón de euros. Esta mujer, de 88 años, tenía la intención de donar su dinero ahorrado a la iglesia y los vecinos de esta localidad del distrito alemán de Lahn-Dill, pero finalmente el millón de euros acabó en el bolsillo del abogado, que ahora se expone a una pena de cárcel de dos años.

Los hechos ocurrieron en el mes de febrero de 2023, cuando la mujer de 88 años acudió a este abogado para redactar un testamento. Sus últimas voluntades estaban claras: el millón de euros que había en su cuenta bancaria debía ir a un monasterio en Rheingau, a una comunidad eclesial en Braunfels y a todos sus vecinos. En contra de su voluntad, este abogado cambió la herencia para quedarse él como heredero universal y dueño y señor de todas sus propiedades. Una jugada que le ha costado cara.

Un abogado se queda con un millón de una herencia

¿Y cuáles eran los bienes de la anciana de 88 años? Además del dinero que tenía en cash, esta mujer, sin descendientes, tenía un patrimonio valorado en 1,2 millones de euros, que fue directo para este abogado después de la muerte de esta señora, que fue días después de esta maniobra llevada a cabo en el testamento por parte del profesional de la abogacía, que después de llevarse el dinero realizó algunos actos sospechosos.

El Tribunal Regional de Limburgo fue el que intervino en el caso y, tras abrir una investigación sobre el abogado, detectó que después de la muerte de la heredera ya no ejercía como tal y que ayudaba a su segunda mujer dentro de un bufete de abogados. Después de negar los hechos, finalmente acabó confesándolo todo: había cambiado el testamento de la mujer de 88 años para quedarse como heredero único y tenía previsto quedarse con 900.000 de la mujer, además de una casa.

La defensa del abogado en cuestión alegó que lo había hecho por «necesidad económica» a pesar de contar hasta con cinco propiedades. A fecha del juicio no había dispuesto de las cantidades que le habían quedado en herencia tras realizar una maniobra poco ética por la que ahora reclaman una pena de cárcel de dos años.