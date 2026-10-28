Abogados expertos en herencias coinciden: «Si se fallece sin testamento no se puede repartir la herencia»

Las herencias conllevan muchos quebraderos de cabeza. Los expertos aconsejan realizan testamento mucho antes para evitar problemas entre los posibles herederos cuando toca el momento de repartir bienes. Nuria Ocaña, abogada de familia, muy activa en las redes sociales, explica que si se fallece sin testamento entonces no se puede repartir la herencia.

Según Ocaña, cuando esto sucede no puedes aceptar la herencia directamente. Primero, hay que hacer la declaración de herederos. Conceptos Jurídicos menciona que la declaración de herederos (o declaración de herederos abintestato) es un procedimiento legal que se realiza para determinar quiénes son los herederos de una persona fallecida cuando esta no dejó un testamento válido, o cuando el testamento es nulo o ha quedado sin efecto.

Qué hacer si alguien fallece sin hacer testamento

Para la experta, cuando un familiar fallece sin haber otorgado testamento, es necesario realizar el acta de declaración de herederos abintestato para determinar quiénes son los herederos legales y poder acceder a los bienes (art. 912.3 Código Civil).

Este proceso es obligatorio ante notario y requiere el asesoramiento experto para reunir la documentación (certificados de defunción, últimas voluntades, parentesco) y realizar el acto de notoriedad. Este proceso debe realizarse en la notaría, y es competente donde haya estado el último domicilio del fallecido, dónde estén la gran parte de los bienes. Es el primer paso para aceptar y repartir la herencia de una forma legal.

Para qué sirve la declaración de herederos

Ya hemos destacado que se usa cuando un fallecido no deja testamento. El Consejo de Notarios destaca que cuando una persona no hubiera hecho testamento, habría que formalizar ante notario esa declaración de herederos, que se recogerá en un acta notarial, en la que se definirá quiénes son los parientes con derecho a la herencia.

Para ello, habrá que llevar, al notario, una serie de documentos (DNI del fallecido; certificación de defunción; certificado del Registro de Actos de Última Voluntad; Libro de Familia…) y tendrán que acudir dos testigos que conozcan a la familia del fallecido. Si son parientes, no pueden tener interés directo en la declaración. El notario puede pedir las pruebas adicionales que necesite. Establecen que la declaración de herederos es más compleja y costosa que un testamento.

Quien recibe la herencia si no hay testamento

Si el fallecido no ha dejado testamento hay un orden de prioridades y personas para saber quién se queda con la herencia. En otro video de TikTok, la abogada relata el orden de hijos y descendientes. Primero están los descendientes, si no hay, entonces recae sobre los ascendientes, si tampoco, la herencia recae en el cónyuge viudo, y en el caso de que no existiera esta figura, es el estado quien se hace cargo de esta herencia.

Por qué es importante hacer testamento

Los Notarios afirman que el testamento es un documento trascendente, a pesar de ser sencillo y económico. Por esto animan a los ciudadanos a que se asesoren sin ningún tipo de compromiso para realizar este documento. «Tras conocer la voluntad del testador, los notarios informamos de la legalidad vigente a nivel nacional y autonómico y asesoramos de manera imparcial para adecuar su voluntad a la ley. No hacer testamento, suele devenir en un proceso más largo y más costoso que si se hace», destacan.

Uno de los aspectos sobre el que los ciudadanos presentan más dudas es si a la hora de hacer testamento se debe realizar un inventario de los bienes. El Consejo General del Notariado deja claro que no es necesario, que solo se debe especificar a quiénes se dejan los bienes y cómo se desea repartirlos.

Ya después del fallecimiento, los herederos tendrán que hacer un inventario de los bienes y de las deudas, si las hubiera, y proceder a su reparto.

Qué es la legítima a la hora de hacer un testamento

La legítima es la figura jurídica que marca los límites del reparto de los bienes a los “herederos forzosos” o legitimarios. Se trata de los descendientes del fallecido, los ascendientes y el cónyuge, por este orden. El orden es importante porque tanto el Código Civil o Común, como los códigos civiles de las Comunidades Autónomas dan prioridad a unos sobre otros.

Según la OCU, conviene hacer testamento cuando: