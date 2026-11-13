Confirmado por la Seguridad Social: los nacidos entre 1960 y 1970 pueden cobrar el 100% de la pensión si cumplen estos requisitos

Este 2027 llegan cambios importantes que tienen que ver con la jubilación y la edad en la que se podrá acceder a una pensión contributiva que reciben más de seis millones de personas en España. A partir del 1 de enero se traspasa el límite de los 66 años y se llega a los 67 años para los que no cumplan con los requisitos mínimos de cotización. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios que llegan con la jubilación y cómo afectará a los nacidos entre 1960 y 1970.

¿Cuándo se pueden jubilar con el 100% de la pensión los nacidos entre 1960 y 1970? Antes que nada, hay que informar de lo que dice la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero y que ha venido retrasando la edad de jubilación en los últimos años. A fecha de 2026, para retirarse a los 65 años con el 100% de la pensión, hay que acreditar 38 años y tres meses de cotización y los que no lleguen a este mínimo tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses. Estas condiciones estarán disponibles hasta el 31 de diciembre.

A partir del 1 de enero se vuelve a retrasar la edad de jubilación y esto afectará a millones de trabajadores españoles que están cerca de la retirada. Para acceder al 100% de la pensión con los 65 años, habrá que acreditar una cotización de 38 años y seis meses, mientras que los que no lleguen a este mínimo tendrán que esperar hasta los 67 años. Este es el nuevo máximo que se fija para los trabajadores que quieran acceder al 100% de la pensión y no cumplan con los años cotizados.

Hay que recordar que para acceder a una pensión contributiva de jubilación en España hay que cumplir un mínimo de 15 años cotizados (dos tienen que ser dentro de los 15 últimos) y a partir de ahí se empezará a incrementar desde el 50% el porcentaje de la base reguladora, que se completará al 100% a los 37 años, a partir de 2027. Para poder recibir la base reguladora íntegra, después habrá que esperar hasta la edad ordinaria para acceder a la jubilación.

Los nacidos entre 1960 y 1970 y el 100% de la pensión

Esto repercutirá en los nacidos entre 1969 y 1970, que forman parte de la generación de baby boomers que durante la próxima década desembarcará por millones en el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Los nacidos en 1961 se han podido jubilar durante 2026 en caso de cumplir con los años cotizados (si no, tendrán que esperar hasta 2028) y 2027 será el año de los nacidos en 1962.

Los nacidos en 1962 que cumplan con una cotización de 38 años y seis meses en la Seguridad Social se podrán jubilar con el 100% de la pensión a partir de cuando cumplan con la edad ordinaria de 65 años. Aunque ya tengan el 100% de la base reguladora, tendrán que esperar a la edad ordinaria; si no, tendrían que cumplir con las penalizaciones que impone la jubilación anticipada voluntaria. Lo que no puedan cumplir con estos requisitos tendrán que esperar hasta los 67 años para acceder a la pensión íntegra y eso quiere decir que se tendrán que esperar hasta el próximo 2029 para jubilarse.

Estos son los años en los que se podrían jubilar los trabajadores nacidos entre 1960 y 1970 en función de si cumplen con los requisitos o no: