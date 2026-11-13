La UE recuerda de nuevo la importancia de tener un kit de emergencia en casa: qué debe llevar y por qué lo recomiendan

Un apagón que deje sin electricidad a miles de viviendas, problemas para pagar con tarjeta o una interrupción del suministro de agua son situaciones para las que la Unión Europea recomienda estar preparados porque de hecho, no nos son ajenas y más si recordamos el apagón que sufrimos en España en abril de 2025. De este modo, Bruselas lleva tiempo aconsejando que los ciudadanos guarden en casa alimentos, agua, medicamentos y otros productos necesarios para pasar al menos 72 horas sin ayuda exterior. Los recientes ciberataques contra sistemas de refrigeración en Europa han vuelto a despertar además el interés por estas recomendaciones, que ya fueron recogidas en una estrategia comunitaria presentada en marzo de 2025.

La preocupación no se limita a que alguien pueda acceder a nuestros datos personales o robarnos una contraseña. Los ataques informáticos también pueden afectar a instalaciones que utilizamos diariamente, desde supermercados hasta hospitales y servicios de transporte. Y es algo que se comenta mucho en las redes, tal y como ha hecho la creadora de contenido María Elizalde que ha hablado de ello en TikTok, donde explica algunos de los incidentes conocidos recientemente y repasa los artículos que conviene tener preparados. Sin embargo, la Comisión Europea no ha anunciado una emergencia inmediata. Lo que plantea es que las familias dispongan de lo necesario para afrontar los primeros tres días de una crisis, especialmente cuando los servicios públicos todavía están intentando recuperar la normalidad.

La UE recuerda de nuevo la importancia de tener un kit de emergencia en casa

Las recomendaciones de la Comisión Europea fueron presentadas en marzo de 2025 en su Estrategia de Preparación de la Unión, un documento en el que recoge medidas para responder a diferentes situaciones de crisis. Una de ellas afecta directamente a los hogares, a los que aconseja disponer de reservas suficientes para mantenerse durante un mínimo de 72 horas.

Una recomendación que ha vuelto a coger peso a raíz de los ciberataques que se están sufriendo las últimas semanas, pero lo cierto es que el kit en sí no sólo se debe tener para estas situación, sino que también se contempla para inundaciones, incendios, fenómenos meteorológicos extremos o fallos prolongados en los suministros. Durante las primeras horas de una emergencia pueden producirse problemas de comunicación, cortes de electricidad o dificultades para acceder a determinados productos, de modo que tener algunas provisiones permite afrontar ese periodo sin depender inmediatamente de los servicios de asistencia.

De todos modos, de lo que todo el mundo habla es de como en las últimas semanas se han conocido ataques contra equipos de refrigeración utilizados en supermercados europeos. En algunos establecimientos, la alteración de las temperaturas obligó a retirar alimentos porque ya no podían garantizarse sus condiciones de conservación. También se informó de un incidente relacionado con instalaciones de refrigeración del servicio de sangre francés. Las anomalías fueron detectadas y, según las autoridades sanitarias, los productos almacenados pudieron protegerse. No se notificaron pérdidas de reservas sanguíneas, pero que duda cabe que estos episodios explican el interés que ha vuelto a despertar la preparación doméstica, aunque la recomendación comunitaria es anterior a los ataques.

Agua, alimentos y medicamentos: qué debe contener el kit de emergencia

Lo primero que hay que guardar es agua suficiente para las personas que viven en casa. Protección Civil utiliza como referencia dos litros por persona y día para beber, aunque las necesidades pueden aumentar si también hay que cocinar o atender cuestiones básicas de higiene. Por ejemplo, una familia de cuatro personas necesitaría al menos 24 litros para cubrir únicamente esa cantidad de bebida durante tres días. Es importante tener en cuenta a los niños, las personas mayores y cualquier circunstancia que pueda exigir disponer de más agua.

La comida tampoco debería depender del frigorífico ni de una cocina eléctrica. Las conservas, las legumbres cocidas, los frutos secos y otros alimentos que puedan consumirse directamente resultan prácticos. Conviene elegir productos que se coman habitualmente en casa y revisar sus fechas de caducidad. Y entre los objetos que no deberían faltar están una linterna, pilas de repuesto y una radio portátil que funcione sin conectarse a la corriente. Si se produce un corte eléctrico prolongado, la radio puede servir para conocer las indicaciones de las autoridades cuando no sea posible utilizar internet.

También habrá que reservar espacio para un botiquín y los medicamentos que necesite cada miembro de la familia. Una batería externa cargada para el teléfono y algo de dinero en efectivo pueden resultar útiles. Durante el apagón registrado en España en abril de 2025, numerosos establecimientos tuvieron problemas para cobrar mediante tarjeta.

Cómo organizar las provisiones para aguantar tres días en casa

Preparar estas reservas no significa llenar un armario de productos que nunca se utilizan. Se pueden reunir alimentos habituales, agua embotellada y algunos artículos que probablemente ya tenemos, guardándolos en un lugar accesible y revisándolos periódicamente. Por otro lado, las necesidades pueden cambiar bastante de una vivienda a otra. Una familia con un bebé deberá contar con pañales y alimentación adecuada, mientras que quienes convivan con personas dependientes tendrán que prever sus medicamentos y otros materiales de uso diario. Si hay mascotas, también necesitarán comida y agua.

Es importante también guardar copias de documentos importantes, comprobar que las linternas funcionan y mantener cargadas las baterías externas. Y por último, en caso de tener que abandonar la vivienda, los productos imprescindibles deberían poder transportarse fácilmente.