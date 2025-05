Ni latas ni gabanzos: el mejor kit para sobrevivir a otro apagón está en Mercadona y lo necesitas

El apagón que descolocó a todo el país a comienzos de esta semana llevó a un pequeño caos que en la mayoría de casos,derivó en salir a la calle a comprar linternas, pilas, velas, radios y como no, comida. Y uno de los pocos supermercados que atendieron con relativa normalidad a sus clientes fue Mercadona, con imágenes de sus tiendas que en algunos tiempos, nos llevó a rememorar los inicios de la pandemia en 2020, De este modo, se repitieron las escenas de estanterías vacías, prisas en los pasillos y esa inquietud que sólo se calma con una despensa bien equipada con productos que no necesiten nevera ni cocina para aguantar.

Así que en medio de toda la incertidumbre cuando todavía no se sabía lo que pasaba exactamente, fueron muchos los que no dudaron en ir a Mercadona a por provisiones para varios días, a pesar de que luego, el apagón se resolvió en cuestión de horas. Una situación que sin embargo, nadie afirma que no pueda volver a pasar por lo que en el caso de que estés pensando en ese kit de supervivencia, pero en este caso alimentaria, es importante que conozcas qué alimentos son los mejores. Productos no perecederos que encuentras en Mercadona, y entre los que destaca una familia que ha despuntado por encima del resto: los elaborados a base de anchoa.

Sabrosos, prácticos, versátiles y ricos en Omega 3, estos productos han pasado de ser una simple tapa a convertirse en aliados de emergencia. Desde las clásicas aceitunas rellenas hasta un paté suave y gourmet, la gama de conservas con anchoa de Mercadona demuestra que estar preparado no significa renunciar al sabor ni a la salud.

El mejor kit para sobrevivir a otro apagón está en Mercadona

Durante el apagón generalizado que afectó a todo el país el pasado lunes 28 de abril, las tiendas de Mercadona vivieron escenas que recordaban a los primeros días de la pandemia: largas colas, estantes vacíos y clientes con prisa en busca de productos básicos que pudieran durar sin necesidad de frío o cocinado. Pero más allá del agua embotellada o los garbanzos en conserva, el supermercado valenciano contaba con lo necesario para poder comer sin necesidad de cocinar. Alimentos además, no perecederos que destacan por ser sabrosos, nutritivos y, sobre todo, prácticos y que te desvelamos a continuación.

Aceitunas rellenas de anchoa

Uno de los productos estrella que podría volver a serlo en caso de un nuevo apagón, es el bote de aceitunas verdes rellenas de anchoa de Hacendado. No solo sirven como aperitivo o tapa para compartir en celebraciones (especialmente en ciudades como Jerez, donde la primavera se celebra con arte), sino que también cumplen con los requisitos de un alimento ideal para guardar en la despensa ante cualquier emergencia.

Estas aceitunas, de la variedad manzanilla y categoría selecta, se presentan en un formato enlatado de 1.460 gramos (600 g escurridos), con un precio de 4,20 euros. Aportan 75 calorías por ración de 50 g, con un perfil nutricional equilibrado y muy bajo en azúcares.

Filetes de anchoa en aceite de oliva

Otro producto de Mercadona que bien podrías tener en tu despensa frente a los apagones, son los filetes de anchoa en aceite de oliva Hacendado. Estos se presentan en un envase de 74 g (50 g escurridos). Además de ser ricos en Omega 3, aportan 192 calorías por cada 100 g y destacan por su alto contenido en proteínas (25 g) y bajo aporte de hidratos.

Su precio es de 3,65 euros, y en caso de apagón, su envase compacto y su resistencia al deterioro inmediato los convierten en una de las opciones más inteligentes para tener siempre a mano.

Paté de anchoa

Por otro lado, si deseas algo más cremoso Mercadona también ofrece un paté de anchoa que está además fabricado por Casa Tarradellas. Se vende en un tarro de 160 g por solo 1,65 euros. Sin gluten ni conservadores, es perfecto para untar en pan ante cualquier imprevisto, cena rápida y también como no, por si viene otro apagón. Elaborado con ingredientes como leche descremada, salmón, puré de patatas y estabilizantes, este paté proporciona 301 calorías por cada 100 g.

Banderillas Gildas

Y por último, las banderillas Gildas Hacendado, que están compuestas por aceitunas verdes rellenas de anchoa, guindilla y filetes de anchoa, todo en un encurtido de aceite de girasol y conservado en bolsa con cierre hermético. Cada unidad cuesta 2,30 euros y pesa 125 g (75 g escurridos). Además de su sabor potente, aportan 231 calorías por cada 100 g.

Con estas conservas puede que no tengas un menú completo para pasar un día como el del pasado lunes, pero lo cierto es que todo ello acabó en el carro de muchas personas cuando se fue la luz, y vieron que Mercadona era de los pocos supermercados en seguir abiertos a pesar del apagón. Será bueno tenerlos en cuenta, y porqué no, hacernos con ellos para guardar en nuestra nevera o despensa, en caso de que la situación (esperemos que no), se repita o ante cualquier otra emergencia.