La mejor frase de la historia es de Sigourney Weaver en ‘Armas de Mujer’ (1988): «Nunca quemes tus naves, el capullo de hoy es el magnate de mañana»

Hay momentos del mundo cinematográfico que permanecen con el paso del tiempo y dejan una huella imborrable en la memoria de las personas debido al misterio que esconden sus palabras. Esto es lo que sucede con una de las citas más memorables de Armas de Mujer (1988), protagonizada por Melanie Griffith, Harrison Ford y Sigourney Weaver.

La emblemática película estadounidense recoge una reflexión sobre las apariencias, las oportunidades y el éxito: «Nunca quemes tus naves. El capullo de hoy es el magnate de mañana». La frase fue pronunciada por el personaje de Katharine Parker, interpretado por Sigourney Weaver.

Una historia que está ambientada en el competitivo mundo empresarial de Nueva York, las relaciones profesionales, las ambiciones personales y en como las apariencias desempeñan un papel fundamental.

El mensaje que esconde la frase

«Nunca quemes tus naves» es una invitación a no cerrar las puertas en la vida, evitar decisiones impulsivas y mantener abiertos los caminos futuros. La segunda parte expone: «El capullo de hoy es el magnate de mañana». Son nueve palabras que se traducen en no subestimar a nadie por la situación que esté sobrellevando.

Las personas cambiamos, evolucionamos y alcanzamos posiciones que hoy parecen imposibles. Esto supone que quien tiene ahora un puesto de trabajo modesto podría llegar a convertirse mañana en alguien influyente con una capacidad innata para tomar decisiones importantes.

Armas de Mujer es más que una comedia de los ochenta

Armas de Mujer (1988) se convirtió en una de las películas más reconocidas de su época. Su protagonista, Tess McGill (Melanie Griffith), es una secretaria de Staten Island que sueña con abrirse camino en el mundo de los negocios y demostrar que tiene talento para triunfar.

Aunque, la interpretación destacada se centra en Sigourney Weaver, cuyo personaje representa el poder y la competitividad empresarial. Por lo tanto, esta frase que se mantiene vigente a día de hoy, recuerda que el éxito no llega de inmediato a nuestra vida y que las circunstancias presentes no determinan el futuro.