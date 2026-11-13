Es oficial y lo ha confirmado la Seguridad Social: a partir del 1 de enero de 2027 todas las nóminas van a bajar y los trabajadores van a cobrar menos

Los trabajadores españoles tendrán que afrontar un nuevo descuento en sus nóminas a partir del 1 de enero de 2027. El motivo está en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional creada para reforzar los ingresos de la Seguridad Social y contribuir a financiar las pensiones de las próximas generaciones. Su aplicación es progresiva y, de acuerdo con el calendario establecido, volverá a incrementarse al comenzar el próximo año.

La medida no supone una reducción salarial aprobada por las empresas ni una bajada del sueldo bruto. Lo que cambia es la cantidad que se descuenta de la nómina para financiar el sistema público de pensiones. Por eso, los empleados afectados verán una pequeña diferencia en el importe neto que reciben en su cuenta bancaria, incluso aunque mantengan exactamente el mismo salario y las mismas condiciones laborales.

Cuánto dinero se descontará de las nóminas en 2027

El cambio se entiende mejor al comparar los porcentajes de ambos ejercicios. Durante 2026, el MEI supone un 0,90% de la base de cotización por contingencias comunes, ya que un 0,75% lo abona la empresa y un 0,15% corresponde al trabajador. En 2027, el porcentaje total alcanzará el 1%, repartido entre un 0,83% empresarial y un 0,17% a cargo del empleado. ￼

La diferencia para el trabajador será de dos centésimas porcentuales, no de una décima completa, porque la mayor parte del incremento corresponde a la empresa. Por ejemplo, una persona con una base de cotización de 1.500 euros pasará de aportar 2,25 euros mensuales a 2,55 euros. Es decir, pagará 30 céntimos más al mes, siempre que mantenga esa misma base. ￼

Para qué sirve esta cotización adicional

El MEI se introdujo el 1 de enero de 2023 mediante el Real Decreto-ley 2/2023, publicado en el BOE el 17 de marzo de ese año. Su finalidad es aumentar los recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como la hucha de las pensiones. Con esta recaudación se pretende reforzar la capacidad del sistema público para afrontar el incremento del gasto que supondrá la jubilación de la generación del baby boom. ￼

La subida tampoco termina en 2027. El calendario aprobado establece que el porcentaje total del MEI alcanzará el 1,10% en 2028 y el 1,20% en 2029. A partir de 2030 y hasta 2050 se mantendrá ese último porcentaje, repartido entre empresa y trabajador a partes iguales, ya que un 0,60% para cada uno. Por tanto, el descuento seguirá aumentando durante los próximos ejercicios.

¿Afectará a todos los trabajadores?

La cotización se aplica a los trabajadores por cuenta ajena que cotizan por jubilación, con las excepciones previstas legalmente. Los autónomos también tendrán que asumir el incremento, pero en su caso abonarán íntegramente el 1% correspondiente al MEI en 2027, sin reparto con una empresa empleadora.

Además, existe otra cotización que conviene tener en cuenta, que es la cuota de solidaridad, que también aumentará en 2027 y afecta a los asalariados cuyos ingresos superan la base máxima de cotización. No obstante, esta aportación adicional no afecta a todos los empleados, sino únicamente a quienes superan ese límite salarial.