Leroy Merlin prepara sus ofertas de noviembre: el calendario del Black Friday para comprar muebles y renovar la casa

Noviembre es uno de los meses que muchas personas aprovechan para hacer las primeras compras navideñas, pero como es el mes del Black Friday puede ser también un buen momento, para hacer esas compras para casa que se llevan tiempo aplazando. Cambiar el sofá, renovar los muebles del baño o comprar una estufa antes de que llegue el frío puede salir algo más barato precisamente durante el mencionado Black Friday. Y en el caso de Leroy Merlin no es sólo que vayamos a encontrar muchas ofertas el próximo 27 de noviembre, sino que en su caso, ha adelantado este año sus descuentos y de hecho, desde el pasado 20 de octubre tiene productos rebajados hasta un 25%.

Debemos tener en cuenta sin embargo, y esto es importante, que la primera parte de la campaña oficial de descuentos de Leroy Merlin acabará antes de que llegue el propio Black Friday. En concreto, si quieres aprovechar ahora tienes tiempo hasta el próximo lunes 16 de noviembre y puedes encontrar con rebaja tanto muebles como productos de decoración así como herramientas, calefacción y materiales para pequeñas reformas. Algunos artículos tienen descuentos de más de 40 euros, como ocurre con determinados armarios y muebles de baño. Pero si se te pasa no te preocupes porque no se termina ahí, sino que Leroy Merlin ha anunciado un segundo periodo de promociones entre el 17 y el 30 de noviembre, aunque es posible que los productos cambien.

El calendario de Leroy Merlin para el Black Friday

Aunque el Black Friday se celebra oficialmente el viernes 27 de noviembre, Leroy Merlin decidió comenzar sus rebajas más de un mes antes. La primera campaña arrancó el 20 de octubre y finalizará el próximo lunes 16. Hasta entonces se podrán comprar determinados artículos con descuentos que llegan al 25%, tanto a través de su tienda online como en los establecimientos físicos.

Después comenzará otra fase, prevista entre el 17 y el 30 de noviembre. Es decir, las promociones continuarán durante la semana del Black Friday y llegarán hasta el Cyber Monday. De esta manera, la cadena amplía el periodo de compras más allá del último viernes del mes, aunque las condiciones de cada oferta pueden ser diferentes. Eso es precisamente lo que deberán tener presente quienes hayan encontrado algún producto interesante. Un armario que ahora cuesta menos puede recuperar su precio habitual el día 17 o entrar en otra promoción. Por el momento, los descuentos publicados corresponden a artículos seleccionados y tienen señalada su fecha de finalización.

Sofás, colchones, cocinas y baños entre las ofertas de noviembre

Buena parte de las rebajas están dirigidas a quienes quieran cambiar el mobiliario de casa. En la campaña aparecen descuentos de hasta el 25% en sofás, escritorios, colchones, camas, mesas y sillas. También se incluyen armarios y otros muebles destinados a organizar dormitorios, salones o habitaciones de trabajo.

En el apartado de cocinas, Leroy Merlin anuncia un 15% de descuento en muebles seleccionados y cubos de basura. Para los baños, las promociones llegan también al 15% en mamparas, espejos y grifos. A estos productos se suman algunos sanitarios y conjuntos de muebles con lavabo que aparecen con el precio anterior y el nuevo, de manera que se puede comprobar el ahorro antes de comprar.

Las rebajas alcanzan igualmente a los materiales para pequeñas reformas. Determinados suelos tienen un 10% de descuento, la pintura un 12% y los estores y productos impermeabilizantes pueden encontrarse con rebajas de hasta el 15%. La calefacción tiene su propio espacio dentro de la campaña. Entre los artículos anunciados figuran estufas de gas y emisores térmicos, dos opciones que suelen consultarse cuando empiezan a bajar las temperaturas. Los descuentos, en cualquier caso, dependen del modelo elegido y no se aplican de manera general a toda la sección.

Los productos de Leroy Merlin que ya se pueden comprar más baratos

Entre las ofertas publicadas aparece el armario Classic blanco de tres puertas y un cajón, con 151 centímetros de ancho. Su precio habitual era de 309 euros y ahora cuesta 267, por lo que el ahorro es de 42 euros. En productos para el baño encontramos el inodoro Sensea Neo con tapa amortiguada, que ha bajado de 199 a 179 euros. El termo eléctrico Corberó de 80 litros también tiene una rebaja de 20 euros y se puede comprar por 129 euros en lugar de los 149 anteriores.

Para calentar la vivienda, una de las opciones es la estufa de gas Equation Eco de 4,2 kW, indicada para habitaciones de entre 20 y 40 metros cuadrados. Leroy Merlin la anuncia por 189 euros, frente a los 213 que costaba antes. También está rebajada la estantería metálica Spaceo de cuatro baldas, que pasa de 109,90 a 89 euros. Y entre los materiales para reformar aparece el suelo porcelánico Artens Harmony Zaragoza, con acabado efecto madera, que tiene un descuento del 10%.

Los precios corresponden a la campaña que finaliza el 16 de noviembre. La disponibilidad puede variar según la tienda y algunos productos permiten recogida en el establecimiento, mientras que otros ofrecen entrega a domicilio con diferentes condiciones de envío.

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