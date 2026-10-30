¿Cuándo es el Black Friday 2026? Este día empiezan las rebajas en Zara, Mango, Massimo Dutti y otras tiendas

El Black Friday 2026 ya tiene una fecha exacta en nuestro país y se celebrará el próximo viernes 27 de noviembre. Sin embargo, varias cadenas adelantan sus campañas y convierten el próximo mes en un periodo de promociones que se prolongará hasta el Cyber Monday.

Algunas tiendas como Zara, Mango y Massimo Dutti están entre las firmas que despiertan mayor interés, pero todavía no han publicado un calendario oficial completo con las fechas y condiciones de sus campañas de 2026.

¿Cuándo empiezan las ofertas?

Algunas marcas del grupo Inditex se caracterizan por adelantar el acceso a los descuentos en sus aplicaciones y tiendas online durante los días previos al Black Friday. Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius y Oysho concentran la atención de los compradores y cada una establece sus propias condiciones.

Mango también suele sumarse a la campaña con una selección de prendas, calzado y complementos. Aunque, las ofertas online suelen comenzar antes que las de las tiendas físicas. En este caso, la compañía debe confirmar el horario y el alcance de sus promociones para este noviembre.

Otras tiendas que adelantan el Black Friday

Las rebajas y ofertas no solo se concentran en el mundo de la moda porque Leroy Merlin ha anunciado también descuentos por Black Friday desde el 17 de noviembre y hasta el 30, mientras que MediaMarkt extiende sus Semanas Black Friday durante noviembre. PcComponentes también prepara ofertas tecnológicas durante el mes y Coolmod ha activado su campaña Pre-Black Friday desde el 26 de octubre.

El calendario culminará el lunes 30 de noviembre con el Cyber Monday, el cual se centra inicialmente en las compras por internet y se integra en numerosas campañas comerciales.

¿Cuándo es el Black Friday en Zara y otras tiendas?

Zara : Todavía no se conoce la fecha exacta de las rebajas del Black Friday en Zara, pero lo normal, si nos fijamos en años anteriores, es que las ofertas empiecen en su APP el jueves 26 de noviembre sobre las 22:00 horas . Al día siguiente, el viernes 27 de noviembre, los descuentos llegarían a las tiendas físicas.

: Todavía no se conoce la fecha exacta de las rebajas del Black Friday en Zara, pero lo normal, si nos fijamos en años anteriores, es que las ofertas empiecen en su APP el sobre las . Al día siguiente, el viernes 27 de noviembre, los descuentos llegarían a las tiendas físicas. Mango : si sigue la tendencia de otros años, las promociones podrían comenzar entre el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre , tanto en su página web como en su APP. El viernes 27 de noviembre, las rebajas también estarían disponibles en las tiendas físicas.

: si sigue la tendencia de otros años, las promociones podrían comenzar y el , tanto en su página web como en su APP. El viernes 27 de noviembre, las rebajas también estarían disponibles en las tiendas físicas. Stradivarius : Lo más probable es que las ofertas comiencen el jueves 26 de noviembre por la tarde o por la noche, primero en su APP y después en su página web. El viernes 27 de noviembre , los descuentos llegarían a las tiendas físicas.

: Lo más probable es que las ofertas comiencen el por la tarde o por la noche, primero en su APP y después en su página web. El , los descuentos llegarían a las tiendas físicas. Bershka : No hay una fecha oficial aún, pero lo habitual es que adelante sus descuentos al jueves 26 de noviembre en sus canales digitales. Como ha ocurrido en otras ocasiones, las promociones podrían activarse primero en su APP y posteriormente en su página web. El viernes 27 de noviembre , las rebajas también estarían disponibles en las tiendas físicas.

: No hay una fecha oficial aún, pero lo habitual es que adelante sus descuentos al en sus canales digitales. Como ha ocurrido en otras ocasiones, las promociones podrían activarse primero en su APP y posteriormente en su página web. El , las rebajas también estarían disponibles en las tiendas físicas. Springfield: Mantiene la tendencia de años anteriores y los descuentos podrían comenzar durante la semana del lunes 23 de noviembre , tanto en su tienda online como en su APP. Además, es habitual que la firma prolongue algunas ofertas durante el fin de semana y hasta el Cyber Monday.

Mantiene la tendencia de años anteriores y los descuentos podrían comenzar durante la , tanto en su tienda online como en su APP. Además, es habitual que la firma prolongue algunas ofertas durante el fin de semana y hasta el Cyber Monday. Pull&Bear: Lo normal es que los descuentos comiencen el jueves 26 de noviembre por la tarde o por la noche en su APP y su página web. Al día siguiente, el viernes 27 de noviembre , las promociones llegarían a las tiendas físicas.

Lo normal es que los descuentos comiencen el por la tarde o por la noche en su APP y su página web. Al día siguiente, el , las promociones llegarían a las tiendas físicas. Massimo Dutti: Siguiendo el calendario habitual de las marcas del grupo Inditex, lo más probable es que Massimo Dutti active sus ofertas del Black Friday por la tarde o por la noche en su APP y su tienda online. El viernes 27 de noviembre , los descuentos también estarían disponibles en sus establecimientos físicos.

Siguiendo el calendario habitual de las marcas del grupo Inditex, lo más probable es que Massimo Dutti active sus ofertas del Black Friday por la tarde o por la noche en su APP y su tienda online. El viernes , los descuentos también estarían disponibles en sus establecimientos físicos. Pandora: Es posible que los descuentos comiencen durante la semana del 23 de noviembre , tanto en su página web como en algunas tiendas físicas. Las ofertas podrían mantenerse durante todo el fin de semana e incluso prolongarse hasta el Cyber Monday.

Es posible que los descuentos comiencen durante la , tanto en su página web como en algunas tiendas físicas. Las ofertas podrían mantenerse durante todo el fin de semana e incluso prolongarse hasta el Cyber Monday. Oysho: Seguramente estas ofertas comiencen el jueves 26 de noviembre por la tarde o por la noche, primero en su APP y después en su página web. El viernes 27 de noviembre, los descuentos llegarían a las tiendas físicas, siguiendo una dinámica similar a la de otras marcas de Inditex.

Seguramente estas ofertas comiencen el por la tarde o por la noche, primero en su APP y después en su página web. El viernes 27 de noviembre, los descuentos llegarían a las tiendas físicas, siguiendo una dinámica similar a la de otras marcas de Inditex. Nike: Si la marca deportiva continúa la tendencia de otras ediciones, los descuentos podrían comenzar durante la semana del lunes 23 de noviembre en su página web y su APP. Además, es posible que algunas promociones exclusivas estén disponibles para los miembros de Nike. Las rebajas podrían prolongarse hasta el Cyber Monday.

Además, para aprovechar los descuentos, conviene comparar los precios con antelación, revisar las condiciones de devolución y consultar las aplicaciones oficiales de cada marca y, aunque la fecha clave es el 27 de noviembre, las primeras ofertas aparecerán previamente de manera online.