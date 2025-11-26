Qué día empiezan los descuentos del Black Friday en Zara: ésta es la fecha exacta y va a volar todo

La cuenta atrás para el Black Friday ya empieza y, como ocurre cada año, una de las grandes preguntas vuelve a repetirse: ¿cuándo empieza realmente Zara con los descuentos? Aunque la marca nunca lo anuncia con demasiada antelación, su patrón es desde hace años el mismo, de modo que permite prever con bastante precisión cómo será la campaña de 2025. Y lo cierto es que este año volverá a adelantarse en la web y app tal y como ha ocurrido en años anteriores.

Cada vez más compradores tienen claro que, si esperan al viernes por la mañana para ir a la tienda, puede que ya no queden tallas de las prendas más buscadas. Algo parecido pasa con la web: cuando los descuentos se activan, el tráfico se dispara y muchos usuarios prefieren asegurarse el acceso desde la app, que suele ser el primer canal en abrir las rebajas. Por eso, tener clara la hora exacta es casi tan importante como saber qué quieres comprar. Dicho esto, este 2025 no habrá grandes sorpresas. Zara repite estrategia, adelanta un día las ofertas en el entorno digital y mantiene el viernes como la gran jornada en tiendas físicas. A partir de ahí, conviene tener a mano los horarios y las condiciones de devolución, porque, aunque sean fechas de mucha compra rápida, sigue mereciendo la pena revisar bien las políticas.

Cuándo empiezan las rebajas del Black Friday 2025 en Zara

Si hacemos caso a las fechas de las últimas campañas del buque insignia de Inditex, el Black Friday 2025 en Zara se adelantará un día antes en sus plataformas online.De este modo tanto la web como la app ya tendrán descuentos el jueves 27 de noviembre, mientras que las tiendas físicas los tendrás el viernes 28 de noviembre.

Esto significa que, si quieres asegurarte una prenda concreta, lo más sensato es entrar en la app o la web el jueves y de hecho, conviene no retrasarse y en cuanto sepas que es la hora, entrar y pagar lo que hayas elegido previamente.

El resto de marcas del grupo Inditex (Pull&Bear, Bershka, Stradivarius o Massimo Dutti suelen seguir una política idéntica, aunque con pequeñas variaciones de horario de un canal a otro. En cualquier caso, Zara es siempre la referencia para saber cómo se moverá el resto de la campaña.

Cuándo termina el Black Friday 2025 en Zara

Por otro lado, está la duración del Black Friday en Zara y lo cierto es que no se limita al 28 de noviembre. El fin de semana del 29 y el 30 de noviembre, también podrás tener descuentos especiales en muchas de las prendas de la colección actual.

¿Cuánto es el descuento de Zara en Black Friday?

Aunque Zara nunca anuncia un porcentaje único y generalizado, su patrón de descuentos durante el Black Friday suele mantenerse muy estable de un año a otro. Por lo general, ofrece rebajas de hasta un 40 % en artículos seleccionados. No en todos, pero sí que es cierto que gran parte de la colección de invierno tendrá descuento del 20, el 30 o ese 40%. De este modo podrás encontrar abrigos, jerséis, calzado o bolsos de temporada a precios más bajos, de modo que conviene aprovechar. De hecho, puedes seleccionar lo que desees comprar, ponerlo en la cesta de la compra online y luego cuando llegue el jueves, comprobar si está rebajado y a cuanto. Te aseguras así que lo que entre dentro de la campaña del Black Friday te va a llegar.

Cómo es el plazo de devolución en el Black Friday en Zara

Una de las preguntas más repetidas en estas fechas tiene que ver con las devoluciones. Y aquí Zara mantiene su política habitual, con una pequeña ventaja cuando llega la campaña navideña.

En líneas generales:

Para compras online, 30 días desde la fecha de envío.

Para compras en tienda física, 30 días desde la fecha de compra.

Sin embargo, Zara suele aplicar un plazo extendido para los pedidos realizados desde mediados de noviembre. En esos casos, las devoluciones pueden realizarse hasta principios de enero, algo que favorece mucho las compras que se hacen como regalo.

Conviene recordar también que, si la devolución se gestiona desde casa mediante recogida, puede aplicarse un pequeño coste, mientras que en tienda es gratuito. En cualquier caso, es importante mantener la prenda en perfecto estado, con etiquetas y sin signos de uso.

Horarios del Black Friday en la app, la web y en tiendas

Ya sabemos las fechas de cuándo empieza el Black Friday en Zara pero para no perderte las mejores oportunidades, los horarios concretos quedan así:

App de Zara: jueves 27 de noviembre a las 21:00 horas.

Web de Zara: jueves 27 de noviembre a las 22:00 horas.

Tiendas físicas: viernes 28 de noviembre durante todo el horario comercial, normalmente desde las 10:00 horas (dependiendo de cada centro).

En la práctica, esto significa que la franja clave será la noche del jueves. En cuanto se active la campaña en la app, los productos más buscados empezarán a venderse muy rápido. Por eso, tener los favoritos guardados y la sesión iniciada puede ahorrarte varios minutos que marquen la diferencia entre conseguir lo que deseas, o quedarte sin ello.