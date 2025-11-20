Black Friday 2025 en IKEA: cuándo empieza y hasta cuándo duran las ofertas

Cuando queda apenas una semana para que nos metamos en el Black Friday, muchos son los que se preguntan, ¿qué hará IKEA?. La famosa tienda sueca lleva años lanzando su propia campaña, pero no sólo de descuentos, sino que en realidad está más centrada en lo sostenible y en el comercio circular. De este modo, el Black Friday de IKEA es el más especial de todos e incluso tiene su propio nombre: Green Friday.

Ya hace años que IKEA cuando llega el Black Friday, promociona su Green Friday, que sin embargo no se limita a una sola jornada o a un fin de semana. En su caso hablamos de una campaña que comenzó este mes de noviembre y que se alargará hasta finales de año y aunque vas a poder encontrar infinidad de ofertas, tal y como te mostramos en los 10 productos destacados que a a fecha 20 de noviembre ya están rebajados en todas las tiendas de IKEA, es importante saber en qué consiste el Green Friday de la firma y sobre todo, cómo funciona. Gracias a esta iniciativa, IKEA combina su filosofía circular con promociones que, en la práctica, cumplen la misma función que buscan muchos consumidores: renovar la casa gastando menos.

¿Cuándo empieza el Black Friday en IKEA?

IKEA no participa en el Black Friday clásico que llegará el 28 de noviembre. Su campaña es el Green Friday, una iniciativa que arrancó el 1 de noviembre y que sigue activa a día de hoy y hasta el 31 de diciembre. El objetivo es fomentar que los clientes den una segunda vida a sus muebles, evitando que piezas en buen estado acaben desechadas y promoviendo un modelo más sostenible.

El proceso es sencillo. La compañía ofrece un servicio de recompra de muebles IKEA usados, que permite venderlos directamente a través de una tasación previa en su web. En esa herramienta aparecen los artículos incluidos, los requisitos y el valor que podrían tener. Tras completar el formulario, sólo hay que llevar el mueble a la tienda y recoger una tarjeta de reembolso con el importe correspondiente. IKEA se ocupa de ponerlo a la venta en su Mercado Circular, donde recibe una nueva oportunidad en manos de otro cliente.

Ese es el núcleo del Green Friday, pero no llega solo. Mientras dura la campaña, IKEA mantiene ofertas activas, bajadas de precio en productos muy demandados y descuentos que se pueden aprovechar ya, sin tener que esperar al último viernes del mes. Y algunas de esas rebajas están especialmente bien este año.

Las 10 mejores ofertas en IKEA del Black Friday 2025

Estas son diez ofertas reales que ya están disponibles tanto en la web como en tienda. Todas ellas forman parte del catálogo rebajado que IKEA mantiene activo desde principios de noviembre.

Silla tapizada KRYLBO

Una pieza cómoda y muy versátil para comedor o escritorio. La estructura está diseñada para distribuir bien el peso y mejorar la postura, mientras que la funda de poliéster con efecto jaspeado aporta textura y calidez. Es una silla práctica y estable, y ahora puede encontrarse por 59 euros, un 21% menos que su precio habitual.

Mesa auxiliar GLADOM

Famosa por su bandeja extraíble y su ligereza, es una de las mesas auxiliares más versátiles de la marca. Los bordes elevados evitan que la vajilla se deslice y la estructura de acero con acabado satinado resiste muy bien el uso diario. Ahora está disponible por 20 euros, lo que supone un 33% de descuento.

Lámpara de mesa BLIDVÄDER

Su pantalla con fibras textiles visibles crea una luz cálida y envolvente ideal para salones y dormitorios. La base de cerámica aporta estabilidad y un toque elegante, mientras que el portalámparas en tono latón añade un acabado más sofisticado. Su precio actual es de 40 euros, con un descuento del 20%.

Carrito RÅSKOG

Una solución perfecta para cocinas, baños o zonas pequeñas donde hace falta almacenamiento extra. Su estructura robusta y las cuatro ruedas facilitan moverlo de un lado a otro, y las baldas de malla metálica dejan que todo respire, evitando humedad y acumulación de polvo. Ahora cuesta 30 euros, un 33% menos.

Mesa LISABO

Fabricada con chapa de fresno, destaca por su diseño cálido y su estructura muy resistente. El montaje es sencillo y rápido: solo hay que encajar las piezas. Es una mesa elegante y estable que ahora puede encontrarse por 139 euros, rebajada desde los 179 euros anteriores.

Armario KLEPPSTAD

Sencillo, práctico y con un diseño limpio, es perfecto para dormitorios o habitaciones pequeñas. Ofrece todas las funciones básicas y se puede ampliar añadiendo otro módulo si hace falta más almacenaje. Su precio ha bajado a 79,99 euros, frente a los 99,99 habituales.

Juego de cama SORGMANTEL

Con un estampado de hojas que aporta frescura al dormitorio, combina poliéster reciclado y algodón para lograr un tejido que no se arruga fácilmente y transpira bien durante la noche. El set incluye funda nórdica y dos fundas de almohada, y ahora está en 16,99 euros, frente a los 19,99 iniciales.

Conjunto de comedor HÄGERNÄS

Incluye una mesa y cuatro sillas con acabado tintado en pino. Las vetas visibles dan a cada pieza un carácter único y el conjunto resulta ideal para cocinas o comedores pequeños. Actualmente está en 129 euros, tras una rebaja desde los 149 euros.

Vajilla GLADELIG (18 piezas)

Vidriada en azul océano con detalles en marrón dorado, aporta un toque elegante y alegre a cualquier mesa. Es resistente, duradera y diseñada para uso diario. Su precio actual es de 59,99 euros, una bajada respecto a los 69,99 anteriores.

Sillón POÄNG

Un clásico que sigue funcionando tan bien como siempre. La estructura curva da un buen soporte lumbar y cervical, y combina comodidad y diseño en una pieza que lleva décadas triunfando. Esta versión en chapa de abedul y tejido Knisa beige claro está ahora en 89 euros, por debajo de los 109 euros habituales.