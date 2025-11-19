Black Friday 2025 en Amazon: cuándo empieza y hasta cuándo duran las ofertas

El Black Friday ya ha iniciado su cuenta atrás. Será el próximo viernes 28 de noviembre cuando las tiendas tanto físicas como online, celebrarán esta famosa jornada de descuentos y ofertas especiales que además, se alargará todo el fin de semana. Sin embargo, si nos fijamos en el comercio electrónico, Amazon destaca de forma especial con un Black Friday que de hecho ya se ha iniciado adelantando la fiesta de rebajas que muchos esperaban con ganas.

Y es que sabemos que el Black Friday es el momento adecuado para que nos pongamos a comprar los que luego serán los regalos de Navidad. Y como no, el Black Friday de Amazon es de los mejores, teniendo en cuenta que la tienda de comercio electrónico ofrece de todo y ahora además, con precios que en muchos casos supera el 40 o el 50% de descuento e incluso mucho más. Por ello, si no quieres perderte nada, toma nota porque te ofrecemos a continuación, todo el famoso Viernes Negro que ya podemos encontrar en Amazon, destacando además las ofertas que ya puedes encontrar y que están arrasando en ventas.

¿Cuándo empieza el Black Friday en Amazon?

Amazon empezará su campaña del Black Friday 2025 mañana jueves 20 de noviembre y la mantendrá activa hasta el lunes 1 de diciembre, coincidiendo con el tradicional Cyber Monday. No es una campaña de un solo día, sino un periodo largo en el que cada jornada aparecen ofertas nuevas, productos que bajan de precio por sorpresa y descuentos flash que duran solo unas horas.

Sin embargo y como ya hemos comentado, son muchos los productos que Amazon ya ha avanzado dentro de su Black Friday a horas de que arranque de forma oficial, por lo que ya se presentan con descuento especial. Mientras que de otros, sabemos que van a tener una oferta destacada a partir de mañana.

A efectos prácticos, significa que conviene revisar la web desde ya mismo, porque muchas de las mejores rebajas ya están activas. Otros años se ha visto un patrón parecido: una primera oleada fuerte en tecnología y hogar, otra intermedia orientada a moda, belleza y accesorios, y una última remesa justo antes del Cyber Monday con productos muy concretos que se rebajan de golpe.

Así que si te interesa algo caro (móviles, tablets, auriculares premium, robots aspiradores o electrodomésticos) es recomendable tener ya una lista de seguimiento y revisar el precio actualmente, y más adelante (porque seguramente el descuento vaya a más). Amazon acostumbra a lanzar bajadas puntuales que vuelan en cuestión de minutos.

Las 10 mejores ofertas en Amazon del Black Friday 2025

Para que vayas directo a lo mejor del Black Friday de Amazon, aquí tienes una selección que no te puedes perder.