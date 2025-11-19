Black Friday 2025 en Amazon: cuándo empieza y hasta cuándo duran las ofertas
El Black Friday ya ha iniciado su cuenta atrás. Será el próximo viernes 28 de noviembre cuando las tiendas tanto físicas como online, celebrarán esta famosa jornada de descuentos y ofertas especiales que además, se alargará todo el fin de semana. Sin embargo, si nos fijamos en el comercio electrónico, Amazon destaca de forma especial con un Black Friday que de hecho ya se ha iniciado adelantando la fiesta de rebajas que muchos esperaban con ganas.
Y es que sabemos que el Black Friday es el momento adecuado para que nos pongamos a comprar los que luego serán los regalos de Navidad. Y como no, el Black Friday de Amazon es de los mejores, teniendo en cuenta que la tienda de comercio electrónico ofrece de todo y ahora además, con precios que en muchos casos supera el 40 o el 50% de descuento e incluso mucho más. Por ello, si no quieres perderte nada, toma nota porque te ofrecemos a continuación, todo el famoso Viernes Negro que ya podemos encontrar en Amazon, destacando además las ofertas que ya puedes encontrar y que están arrasando en ventas.
¿Cuándo empieza el Black Friday en Amazon?
Amazon empezará su campaña del Black Friday 2025 mañana jueves 20 de noviembre y la mantendrá activa hasta el lunes 1 de diciembre, coincidiendo con el tradicional Cyber Monday. No es una campaña de un solo día, sino un periodo largo en el que cada jornada aparecen ofertas nuevas, productos que bajan de precio por sorpresa y descuentos flash que duran solo unas horas.
Sin embargo y como ya hemos comentado, son muchos los productos que Amazon ya ha avanzado dentro de su Black Friday a horas de que arranque de forma oficial, por lo que ya se presentan con descuento especial. Mientras que de otros, sabemos que van a tener una oferta destacada a partir de mañana.
A efectos prácticos, significa que conviene revisar la web desde ya mismo, porque muchas de las mejores rebajas ya están activas. Otros años se ha visto un patrón parecido: una primera oleada fuerte en tecnología y hogar, otra intermedia orientada a moda, belleza y accesorios, y una última remesa justo antes del Cyber Monday con productos muy concretos que se rebajan de golpe.
Así que si te interesa algo caro (móviles, tablets, auriculares premium, robots aspiradores o electrodomésticos) es recomendable tener ya una lista de seguimiento y revisar el precio actualmente, y más adelante (porque seguramente el descuento vaya a más). Amazon acostumbra a lanzar bajadas puntuales que vuelan en cuestión de minutos.
Las 10 mejores ofertas en Amazon del Black Friday 2025
Para que vayas directo a lo mejor del Black Friday de Amazon, aquí tienes una selección que no te puedes perder.
- iRobot Roomba 105 Combo y Base AutoEmpty. Uno de los productos estrella del Black Friday año tras año. Los modelos con base de vaciado automático suelen tener rebajas fuertes y permiten olvidarse de la limpieza durante semanas. En este caso concreto, el precio es de 399 euros pero ya se ha rebajado a 265 euros.
- Echo Dot (última generación). Los dispositivos de Amazon son, casi siempre, los que más bajada acumulan. El Echo Dot suele colocarse como uno de los productos más vendidos porque baja mucho de precio y es fácil de regalar. El modelo de última generación cuesta 69 euros pero para el Black Friday se espera que baje de los 59 euros.
- Fire TV Stick 4K Max. El reproductor multimedia más popular vuelve a ser uno de los imprescindibles del Black Friday. Ideal para actualizar televisores antiguos y tener acceso directo a todas las plataformas. Todavía no se ha rebajado pero suele bajar de 44,99 euros que vale actualmente a los 25 o 30 euros.
- Xiaomi Redmi Note 14. La gama Redmi Note es de las que más se mueve en campañas de ofertas. Smartphones con buena batería, pantalla grande y cámaras decentes que se quedan a precios muy atractivos y en el caso del modelo 14 estamos ante un móvil de 8 + 256 GB y pantalla de 6,67 pulgadas. El precio es de 249 euros pero cuesta ahora 159 euros.
- Auriculares inalámbricos Sony WF-C710NSAN con cancelación de ruido. Un clásico entre estudiantes y trabajadores que buscan comodidad sin gastar lo que cuestan los modelos premium. Con control táctil y hasta batería de 40 horas. Rebajado de 119 a 89 euros.
- Freidora de aire Cosori de 5,5 L. Otro producto que arrasa cada año. Tamaño grande, fácil de usar y con suficientes funciones como para cocinar prácticamente cualquier cosa sin aceite. Su precio es de 139 euros y se ha rebajado a 99,99 euros.
- De’Longhi Cafetera Nespresso Vertuo Next. Compacta y práctica. Suele entrar en promociones con bajada destacada, ideal si buscas renovar cafetera antes de Navidad. El precio es de 149 euros pero se ha rebajado a 79 euros.
- Cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO 5. Cepillo De Dientes Eléctrico Negro Con 1 Cabezal, 1 Funda Magnética y 1 Soporte rebajado de 179,95 a 99,95 euros.
- Monitor gaming de 27” con 144 Hz de LG. Los monitores han tenido rebajas agresivas en campañas anteriores, sobre todo en modelos de gama media. Perfecto para quien quiera renovar setup sin dejarse un dineral y en concreto, destaca este modelo LG 27MR400-B que ha sido rebajado de 149 a 96,10 euros.
- Set de sartenes antiadherentes Tefal. El menaje de cocina siempre disfruta de descuentos fuertes. Los sets de tres piezas de Tefal suelen ser una compra muy práctica y económica en estas fechas. De 20, 24 y 26 cm tiene un precio de casi 80 euros pero se vende ahora por 59,99 euros.
