Adiós a los grifos de siempre: IKEA rebaja antes del Black Friday la nueva tendencia que arrasa en las cocinas

Cada cierto tiempo aparece un detalle que cambia por completo el aspecto de una cocina sin necesidad de que se hagan reformas. Un simple elemento que logra un acabado diferente o una pieza que, por su diseño, levanta el conjunto entero. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con el nuevo grifo que IKEA ha rebajado justo antes del Black Friday: un modelo de acero inoxidable, minimalista y con un caño alto que ya se está convirtiendo en la tendencia del momento. Basta ver cómo queda instalado para entender por qué está arrasando y por qué todo el mundo desea tener en su cocina.

Lo curioso es que, aunque muchas cocinas siguen apegadas al grifo clásico de caño bajo, cada vez más usuarios están apostando por líneas más limpias, más modernas y más funcionales. Y este diseño encaja justo ahí: tiene un estilo profesional, con ese toque de cocina nórdica que se ve tanto en redes y en revistas de decoración. Además, al estar rebajado, se ha convertido en una alternativa asequible para renovar la cocina sin entrar en obras ni grandes gastos. Y si a ese diseño le sumas su precio actual de 59 euros frente a los 79 euros anteriores es normal que haya disparado el interés. IKEA lo ha rebajado antes del Black Friday y, como suele pasar con la cadena sueca, todo lo que mezcle rebaja y tendencia acaba agotándose antes de lo esperado.

El grifo que IKEA ha rebajado y que está arrasando

El modelo de grifo ÄLMAREN que arrasa ahora en IKEA no tiene misterios: es sencillo, estilizado y totalmente funcional. Su cuerpo metálico y su acabado de aspecto inoxidable le dan un aire elegante sin pretender llamar la atención. En las imágenes se aprecia claramente cómo se integra en cocinas de estilo nórdico o contemporáneo, con encimeras claras, menaje sencillo y mucha luz natural.

Pero no es sólo apariencia. El caño alto (mucho más práctico de lo que parece) permite lavar ollas grandes, bandejas y piezas voluminosas sin pelearse con el fregadero. La boca gira 360º, aunque puede configurarse a 120º si se prefiere limitar el movimiento. Es un detalle que se agradece cuando se friega mucho o cuando en casa hay niños que exploran más de la cuenta.

Además, incluye un aireador de alta presión que reduce el consumo de agua y energía a 8 L/min, algo que IKEA ha ido incorporando en muchas de sus líneas para hacer que sean más sostenibles sin perder presión.

Una calidad sorprendente por 59 euros

Uno de los motivos por los que este grifo está gustando tanto es su relación calidad-precio. IKEA ofrece 10 años de garantía, algo poco habitual en productos de este rango. El mecanismo interno incorpora discos cerámicos resistentes, que están pensados para soportar fricción y cambios de temperatura y materiales metálicos duraderos en el cuerpo y la boca.

A todo lo que mencionamos, cabe resaltar también las características prácticas más importantes que ahora enumeramos:

Altura: 36 cm

Longitud: 21 cm

Manguera incluida: 35 cm con conexión de 10 mm (3/8″)

Compatible con encimeras/fregaderos de hasta 50 mm de grosor

Máxima temperatura del agua: 80 ºC (recomendada: 65 ºC)

El grifo se instala en un orificio de 35 mm, y IKEA incluye una herramienta que facilita el montaje. Para quienes no quieran complicarse, recomiendan recurrir a un profesional (sobre todo si la fontanería de casa es antigua), pero la instalación está pensada para ser sencilla.

Diseño limpio, funcional y muy «nórdico»

El grifo ÄLMAREN de Ikea tiene algo que se está buscando mucho últimamente: un diseño que mejora la estética sin robar protagonismo. Su silueta redondeada, el caño elevado y el mando lateral delgado crean esa sensación de cocina ordenada y moderna que tantas personas intentan conseguir sin gastar demasiado.

En las fotos que podemos ver en la web de IKEA, y que os mostramos también aquí, se puede ver que se trata de un producto que queda excepcionalmente bien junto a azulejos blancos, plantas o menaje en tonos neutros. Ese ambiente tan típico de IKEA (con luz natural, simplicidad, pequeños detalles verdes) que hace que el grifo se vea aún más limpio y elegante. La realidad es que funciona igual de bien en una cocina tradicional o en una más industrial.

Un acierto para quienes quieren renovar la cocina sin obras

Si algo explica por qué este grifo está arrasando antes del Black Friday es que permite un cambio notable en la cocina sin tocar muebles ni encimera. Basta con sustituir el grifo antiguo para notar un antes y un después. Es una de esas mejoras rápidas que elevan la estética y la funcionalidad de forma inmediata.

Y con la rebaja a 59 euros, todo apunta a que durará poco en stock. No es un grifo más: es la prueba de que, con un detalle bien elegido, la cocina puede verse más actual, más práctica y mucho más cuidad..